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Вьетнам и Куба наращивают торговлю и инвестиционное партнерство
Выступая на мероприятии, вице-президент Совета министров Кубы, министр внешней торговли и инвестиций Кубы Рикардо Кабрисас подчеркнул большой потенциал сотрудничества между двумя странами во многих областях и призвал деловые круги обеих сторон продолжать искать новые партнерские возможности и меры для достижения своих целей.
Он считал, что в условиях сложной мировой экономической ситуации обе стороны должны найти новые методы и решения для создания прочных производственных связей и сотрудничества в ключевых областях, чтобы двусторонние торгово-экономические отношения соответствовали традиционным историческим отношениям, солидарности и дружбе между Вьетнамом и Кубой. Он сказал, что заинтересован в том, чтобы Куба могла развиваться благодаря участию Вьетнама.
Министр строительства Вьетнама Нгуен Тхань Нги сказал, что на протяжении многих лет особая солидарность и сотрудничество между Вьетнамом и Кубой постоянно развивались и расширялись во всех областях, от политики, дипломатии до экономики, торговли, инвестиций, культуры и науки – технологии, были достигнуты плодотворные результаты. Он заявил, что сотрудничество в сфере торговли и инвестиций сыграло важную роль в продвижении всестороннего партнерства между двумя странами.
Нги отметил, что Вьетнам в настоящее время является вторым по величине торговым партнером Кубы в Азии, при этом объем двусторонней торговли в период 2015-2020 годов достиг около 250-350 миллионов долларов США в год.
Основные статьи экспорта Вьетнама на Кубу включают рис, электроприборы, электронику, одежду, обувь, косметику, строительные материалы, промышленные материалы, бытовую технику и канцелярские товары.
По его словам, Вьетнам в основном импортирует с Кубы лекарства, вакцины и медицинские биопрепараты. Он подчеркнул, что торговое соглашение между Вьетнамом и Кубой, вступившее в силу в апреле 2020 года, создало важную правовую основу для того, чтобы предприятия обеих сторон могли в полной мере использовать преференциальные тарифы для увеличения двусторонней торговли до 500 миллионов долларов США в год в следующих пяти лет.
С точки зрения инвестиций Вьетнам в настоящее время является крупнейшим азиатским инвестором на Кубе с пятью проектами, которые частично удовлетворяют потребности кубинского рынка в товарах, создают рабочие места для местных рабочих и способствуют устойчивому росту местной производственной отрасли.
На форуме руководители вьетнамских и кубинских министерств, секторов и деловых кругов обсудили потенциал двустороннего сотрудничества в областях, представляющих взаимный интерес, информировали торговые стимулы и политики Кубы по привлечению иностранных инвестиций, а также приоритетные области и перспективные проекты в стране.
На мероприятии председатель НС Вьетнама, премьер-министр Кубы и участники стали свидетелями подписания соглашениями о сотрудничестве между предприятиями двух стран в области электроэнергии, нефти и газа, строительных материалов и авиации.