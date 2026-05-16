Вьетнам и КНДР преисполнены решимости содействовать развитию двусторонних отношений
На встрече председатель Постоянного комитета Верховного народного собрания, председатель Верховного народного собрания Чо Ён Вон приветствовал Ле Хоай Чунга, специального посланника Генерального секретаря, Президента государства То Лама, возглавившего делегацию, прибывшую в КНДР для информирования о результатах XIV Всевьетнамского партийного съезда (XIV съезда) КПВ, а также поздравил с результатами IX съезда Трудовой партии Кореи. Он подчеркнул, что визит проходит в особый момент, когда традиционные дружественные отношения между двумя странами вступили в новый этап развития, что отражает решимость руководства партии и государства КНДР и Вьетнама продвигать развитие двусторонних отношений в духе договорённостей, достигнутых высшими руководителями двух стран в Пхеньяне в октябре 2025 года.
Товарищ Чо Ён Вон поздравил с успешным проведением XIV съезда КПВ, подчеркнув, что избрание То Лама на пост Генерального секретаря, Президента государства свидетельствует о высоком доверии со стороны партии, государства и народа Вьетнама. Он выразил уверенность, что под руководством КПВ во главе с Генеральным секретарём, Президентом государства То Ламом Вьетнам успешно реализует стратегические цели, поставленные XIV съездом КПВ.
Товарищ Ле Хоай Чунг передал послание Генерального секретаря, Президента государства То Лама Генеральному секретарю, Председателю Государственных дел Ким Чен Ыну, подчеркнув, что XIV съезд КПВ выполнил важную историческую миссию, глубоко обобщив революционную практику Вьетнама за 40 лет обновления, определив крупные цели, направления и стратегические ориентиры для будущего и судьбы вьетнамской нации в новую эпоху развития; подтвердил решимость строить мирный, независимый, демократический, сильный, процветающий, цивилизованный и счастливый Вьетнам, уверенно продвигающийся к социализму; последовательно проводить независимую, самостоятельную, самодостаточную, миролюбивую внешнюю политику дружбы, сотрудничества и развития, а также многовекторности и диверсификации внешних связей.
Исходя из ключевых направлений, изложенных в послании Генерального секретаря, Президента То Лама, Ле Хоай Чунг подтвердил, что партия, государство и народ Вьетнама всегда стремятся неустанно укреплять и развивать отношения между Вьетнамом и КНДР, делая их всё более содержательными и эффективными, отвечающими общим чаяниям народов двух стран и способствующими поддержанию мира, стабильности, сотрудничества и развития в регионе и мире.
Товарищ Чо Ён Вон подчеркнул неизменную позицию партии и государства КНДР по расширению и развитию традиционных дружественных отношений с долгой историей между двумя странами во всех сферах - политике, экономике, культуре и других - в духе договорённостей, достигнутых высшими руководителями двух стран в Пхеньяне в октябре 2025 года. Он выразил надежду, что обе стороны приложат усилия для укрепления политического доверия, продвижения сотрудничества в различных областях и устойчивого развития двусторонних отношений.
Ранее товарищ Ле Хоай Чунг, специальный посланник Генерального секретаря, Президента То Лама, член Политбюро, министр иностранных дел, провёл рабочую встречу с членом Политбюро, секретарём ЦК партии, заведующим Международным отделом Трудовой партии КНДР Ким Сон Намом и переговоры с членом Политбюро, министром иностранных дел КНДР Чхве Сон Хи.