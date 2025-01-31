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Вьетнам и КНДР отметили 75-летие установления дипломатических отношений поздравительными телеграммами

31 января лидеры Вьетнама и Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) обменялись поздравительными телеграммами по случаю 75-й годовщины установления дипломатических отношений. Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам и Президент СРВ Лыонг Кыонг обменялись поздравительными телеграммами с Генеральным секретарем ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК), Председателем КНДР Ким Чен Ыном, Премьер-министр СРВ Фам Минь Тьинь – с Премьер-министром КНДР Пак Тхэ Соном, Председатель НС СРВ Чан Тхань Ман – с Председателем Верховного народного собрания КНДР Пак Ин Чхолем.

В поздравительных телеграммах вьетнамских руководителей руководителям КНДР подтверждается, что за 75 лет с момента установления дипломатических отношений непрерывно развивались отношения традиционной дружбы между Вьетнамом и КНДР, установленные Президентом Хо Ши Мином и Президентом Ким Ир Сеном и укрепленные поколениями руководителей и народов двух стран.

Партия, Государство и народ Вьетнама всегда придают большое значение отношениям сотрудничества с КНДР и желают развивать эти отношения в более активном и практическом направлении во многих областях в соответствии с чаяниями народов двух стран, а также международыми обязательствами каждой страны, внося вклад в поддержание мира, стабильности, сотрудничества и развития в регионе и мире. Они также выразили уверенность в том, что две стороны будут координировать действия для успешной реализации мероприятий, посвященных «Году дружбы Вьетнама и КНДР – 2025», со многими значимыми мероприятиями по обмену и сотрудничеству.

В поздравительных телеграммах, направленных вьетнамским руководителям, северокорейские руководители подчеркнули, что тот факт, что КНДР и Вьетнам решили сделать 2025 год «Годом дружбы», соответствует общей ориентации и желаниям народов двух стран. Они выразили твердую уверенность в том, что давние отношения дружбы и сотрудничества между КНДР и Вьетнамом будут постоянно укрепляться и развиваться, активно поощряя и продвигая дело социализма двух стран.

В связи с этим секретарь ЦК КПВ, Заведующий Отделом ЦК КПВ по внешним связям Ле Хоай Чунг обменялся поздравительными телеграммами с кандидатом в члены Политбюро, Заведующим Международным отделом ЦК ТПК Ким Сон Намом, Вице-премьер, Министр иностранных дел Вьетнама Буй Тхань Шон – с членом Политбюро, Министром иностранных дел КНДР Цой Сон Хи.

ИЖВ/ВИА

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