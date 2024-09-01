Вьетнам и Китай укрепляют экономические и торговые отношения

Министр промышленности и торговли Нгуен Хонг Зиен (справа) и Лю Нин, член ЦК Коммунистической партии Китая (КПК), секретарь партийного комитета КПК Гуанси-Чжуанского автономного района Китая, во время переговоров 30 августа. Фото: ВИA

На переговорах министр подчеркнул значительную роль Гуанси в общем экономическом и торговом сотрудничестве между Вьетнамом и Китаем. Выразив удовлетворение достижениями в двусторонних связях, он отметил, что объем торговли между вьетнамскими населенными пунктами и китайским регионом достиг 36,3 млрд долларов США в прошлом году и продолжал активно расти в первые семь месяцев 2024 года. Торговля через сухопутные пограничные ворота между Вьетнамом и Гуанси составляет более 95% от общего объема импорта-экспорта через вьетнамско-китайские сухопутные пограничные ворота.

Министр Нгуен Хонг Зиен предложил Лю Нину уделить внимание расширению сотрудничества путем увеличения масштабов и эффективности торговли, в том числе ускорению таможенного оформления на пограничных пунктах для вьетнамской продукции сельскохозяйственной, лесной и рыбной продукции. Он также предложил модернизировать карантинное хозяйство на железнодорожной станции Донгданг - Пинсян и поддержать вьетнамские предприятия в мероприятиях по продвижению торговли в Гуанси. Кроме того, он призвал Гуанси организовывать торговые и промышленные миссии во Вьетнам.

Министр также подчеркнул важность поддержания стабильной цепи пояставок, предотвращения заторов на пограничных заставах и открытия рынков для вьетнамской сельскохозяйственной продукции, особенно фруктов. Он призвал поддержать создание вьетнамского бренда в Гуанси, чтобы повысить осведомленность китайских потребителей о высококачественной вьетнамской продукции.



Лю Нин отметил, что основной целью визита делегации является реализация важных договоренностей, достигнутых между генеральным секретарем партии, президентом государством Вьетнама То Ламом и его китайским коллегой Си Цзиньпином, что позволит углубить сотрудничество в различных областях и внести положительный вклад в развитие вьетнамско-китайских обменов.



Согласившись с Нгуен Хонг Зиеном, Лю Нин поддержал идею расширения сотрудничества для дальнейшего укрепления экономических и торговых отношений между двумя странами. Среди конкретных направлений - улучшение трансграничного сотрудничества в области цепочек поставок, предложение моделей приграничных промышленных парков, разработка пилотных проектов «умных» пограничных пунктов пропуска и эффективное использование вьетнамско-китайского международного железнодорожного контейнерного маршрута.



Приветствуя предложение китайской стороны о расширении торговли электроэнергией между Гуанси и Вьетнамом, министп Зиен отметил, что оно соответствует тенденциям развития региональных электросетей.



Признавая роль и активное участие Вьетнама в выставке China-ASEAN Expo (CAEXPO) на протяжении многих лет, Лю Нин пригласил министра посетить 21-ю выставку. Нгуен Хонг Зиен ответил положительно, отметив, что его министерство и многие вьетнамские предприятия готовы принять участие в мероприятии под руководством заместителя премьер-министра.

После переговоров официальные лица подписали три документа о сотрудничестве, в том числе список ключевых задач между Департаментом рынка Азии и Африки Министерства торговли Гуанси, меморандум о взаимопонимании (МОВ) о продвижении международного железнодорожного контейнерного маршрута Вьетнам-Китай, а также МОВ о сотрудничестве в области развития торговли между Агентством по продвижению торговли Вьетнама и Департаментом торговли Гуанси.



