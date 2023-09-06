Вьетнам и Китай укрепляют сотрудничество в борьбе с наркопреступностью

Вице-премьер Вьетнама Чан Лыу Куанг (слева) и Министр общественной безопасности Китая Ван Сяохун. Фото: ВИА

Во второй половине дня 5 сентября по случаю участия в проходящей в Пекине (Китай) 14-й конференции председателей национальных комитетов в рамках Меморандума о взаимопонимании по контролю над наркотиками в субрегионе реки Меконг 1993 года Вице-премьер Вьетнама, Председатель Национального комитета по профилактике и борьбе со СПИДом, наркотиками и проституцией Вьетнама Чан Лыу Куанг встретился с Министром общественной безопасности Китая, Председателем Национального комитета по профилактике и борьбе с наркотиками Китая Ван Сяохуном.

В атмосфере искренности и дружбы стороны подчеркнули важность вьетнамско-китайских отношений для дела строительства социализма, развития и процветания двух стран, а также для мира, стабильности, сотрудничества и развития в регионе и во всем мире.

На встрече Вице-премьер Чан Лыу Куанг предложил национальным комитетам двух стран продолжать давать указания министерствам, ведомствам и органам для укрепления сотрудничества и повышения его эффективности, обмена информацией и координации действий в борьбе с наркопреступностью, незаконным производством, торговлей и транспортировкой наркотиков через границы. Он также предложил содействовать обмену опытом и сотрудничеству в подготовке и повышении квалификации кадровых работников в сфере предотвращения наркопреступности и борьбы с ней.

Правительство Вьетнама высоко ценит поддержку и сотрудничество Китая в области обмена информацией и опытом, а также его тесную координацию в расследовании, аресте и возвращении преступников, а также в пресечении деятельности трансграничных сетей по производству и транспортировке наркотиков, что способствует успеху в деле профилактики и борьбы с наркотиками во Вьетнаме.

Вьетнам поддерживает позицию абсолютной нетерпимости к незаконным наркотикам, продолжает преследовать долгосрочную цель создания региона, свободного от наркотиков, и придает важное значение международному сотрудничеству в области профилактики и контроля над наркотиками на принципах трех соответствующих международных конвенций, сказал он: добавив, что он также обязуется полностью выполнять соглашения между Вьетнамом и Китаем в области сотрудничества в области предотвращения преступности в целом и профилактики и контроля над наркотиками в частности, а также поддерживает и высоко оценивает инициативу Китая на этой встрече.

Со своей стороны, Министр Ван Сяохун выразил желание, чтобы две страны продолжали укреплять сотрудничество в борьбе с преступностью, в целом, и в борьбе с наркотиками, в частности, что будет способствовать укреплению и развитию отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и сотрудничества между Вьетнамом и Китаем.



