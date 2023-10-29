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Вьетнам и Китай углубляют сотрудничество в сфере обороны

После церемонии встречи генерал-полковник Хэ Вэйдун и генерал армии Фан Ван Жанг провели переговоры.
  Заместитель председателя Центрального военного совета Китая генерал-полковник Хэ Вэйдун с членами высокопоставленной делегации Министерства обороны Вьетнама. Фото: ВИА  
28 октября в здании Министерства обороны Китая в Пекине член Политбюро Центрального комитета (ЦК) Коммунистической партии Китая (КПК), Заместитель председателя Центрального военного совета Китая генерал-полковник Хэ Вэйдун председательствовал на церемонии встречи члена Политбюро ЦК Коммунистической партии Вьетнама (КПВ), Заместителя секретаря Центральной военной комиссии, Министра обороны Вьетнама генерала армии Фан Ван Жанга и высокопоставленной делегации Министерства обороны Вьетнама, находящихся с официальным визитом в Китае.

После церемонии встречи генерал-полковник Хэ Вэйдун и генерал армии Фан Ван Жанг провели переговоры.

На переговорах стороны подчеркнули, что оборонное сотрудничество между Вьетнамом и Китаем является одной из важных основ, способствующих укреплению отношений дружбы и сотрудничества между двумя Партиями и двумя Государствами на благо народов двух стран, ради мира, стабильности, сотрудничества и развития двух стран, а также в регионе и мире.

Стороны согласились, что остается большой потенциал развития оборонного сотрудничества между двумя странами. В ближайшее время обеим сторонам необходимо поддерживать регулярный обмен делегациями и встречи на высоком уровне между руководителями Центральной военной комиссии Вьетнама и Центрального военного совета Китая, министерств обороны двух стран.

Стороны также договорились продолжать организовывать пограничные дружественные обмены, изучать возможность расширения сотрудничества в таких областях, как подготовка высококачественных кадров, оборонная промышленность, стратегические исследования, военная медицина...

Что касается вопроса Восточного моря, то обе стороны заявили, что необходимо поддерживать искренние и откровенные обсуждения, успешно урегулировать разногласия и вместе находить удовлетворительные решения в соответствии с общим пониманием высших руководителей двух Партий и двух стран, в полной мере реализовывать Декларацию о правилах поведения сторон в Восточном море (DOC) и вскоре завершить разработку эффективного и содержательного Кодекса поведения в Восточном море (COC) в соответствии с международным правом.

ИЖВ/ВИА

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