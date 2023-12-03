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Вьетнам и Китай углубляют всеобъемлющее стратегическое партнерство
На встрече товарищ Ле Хоай Чунг подчеркнул первоочередной приоритет, который вьетнамская Партия и Государства отдают отношениям между Вьетнамом и Китаем, подтвердив значение долгосрочной стратегической ориентации отношений двух партий и высших руководителей двух партий для отношений между двумя странами в новый период.
Со свой стороны, товарищ Ван И высказал уверенность в том, что под руководством высших руководителей обе стороны будут преодолевать все вызовы, вносить вклад в мировое социалистическое движение и содействовать миру, стабильности, сотрудничеству и развитию в регионе и во всем мире.
Обе стороны обсудили и договорились о мерах по эффективному осуществлению общего понимания, достигнутого на высоком уровне, и постоянному углублению всеобъемлющего стратегического партнерства и сотрудничества между Вьетнамом и Китаем.