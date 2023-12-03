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Вьетнам и Китай углубляют всеобъемлющее стратегическое партнерство

2 декабря в здании Отдела по внешним связям ЦК КПВ, Секретарь ЦК КПВ, Глава Отдела по внешним связям ЦК КПВ Ле Хоай Чунг встретился с членом Политбюро, Заведующим Канцелярией Комиссии ЦК КПК по иностранным делам, Министром иностранных дел Китая Ван И. Стороны высоко оценили положительные результаты в отношениях между двумя партиями и странами, особенно важные достижения за 15 лет с момента установления двустороннего всеобъемлющего стратегического партнерства и после визита в Китай генерального секретаря ЦК КПВ Нгуен Фу Чонга в октябре 2022 года.

На встрече товарищ Ле Хоай Чунг подчеркнул первоочередной приоритет, который вьетнамская Партия и Государства отдают отношениям между Вьетнамом и Китаем, подтвердив значение долгосрочной стратегической ориентации отношений двух партий и высших руководителей двух партий для отношений между двумя странами в новый период.

Со свой стороны, товарищ Ван И высказал уверенность в том, что под руководством высших руководителей обе стороны будут преодолевать все вызовы, вносить вклад в мировое социалистическое движение и содействовать миру, стабильности, сотрудничеству и развитию в регионе и во всем мире.

Обе стороны обсудили и договорились о мерах по эффективному осуществлению общего понимания, достигнутого на высоком уровне, и постоянному углублению всеобъемлющего стратегического партнерства и сотрудничества между Вьетнамом и Китаем.

ИЖВ/ВИА

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