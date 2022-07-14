Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Вьетнам и Китай стремятся развивать двустороннее партнерство во всех областях

Член Политбюро, вице-премьер Фам Бинь Минь и член Госсовета КНР, министр иностранных дел Ван И 13 июля сопредседательствовали на 14-м заседании Руководящего комитета по двустороннему сотрудничеству Вьетнама и Китая в Наньнине, столице Гуанси-Чжуанского автономного района Китая.
  Член Политбюро, вице-премьер Фам Бинь Минь (слева) и член Госсовета КНР, министр иностранных дел Ван И. Фото: ВИА  

Член Политбюро, вице-премьер Фам Бинь Минь и член Госсовета КНР, министр иностранных дел Ван И 13 июля сопредседательствовали на 14-м заседании Руководящего комитета по двустороннему сотрудничеству Вьетнама и Китая в Наньнине, столице Гуанси-Чжуанского автономного района Китая.

Стороны поздравили друг друга с положительными достижениями в области развития каждой страны и подчеркнули значение вьетнамско-китайских отношений в общих внешних отношениях обеих стран.

Они согласились, что со времени предыдущего заседания комитета в сентябре прошлого года обе стороны тесно сотрудничали, чтобы поддерживать стабильность общих двусторонних отношений и сотрудничество с положительными результатами.

Наряду с регулярными встречами на всех уровнях стороны добились хороших результатов сотрудничества в борьбе с COVID-19, отметили они, добавив, что расширилось партнерство в экономике, торговле, инвестициях и других сферах.

Вьетнам является крупнейшим торговым партнером Китая в АСЕАН и шестым крупнейшим торговым партнером в мире. Между тем, по их словам, Китай продолжает оставаться крупнейшим торговым партнером Вьетнама.

Обе стороны согласились с тем, что проблемы, поднятые на 13-й встрече, урегулированы, при этом указали на ряд недостатков в двусторонней торговле, в том числе на растущий дисбаланс в двусторонней торговле, скопление товаров на пограничных переходах, медленное открытие Китаем своего рынка для продукции вьетнамских фермеров и трудности с поездками между двумя странами из-за COVID-19.

Что касается направлений сотрудничества в будущем, обе стороны договорились увеличить обмены и встречи на высоком и всех уровнях, выполняя соглашения о сотрудничестве между двумя сторонами, продвигая роль комитета в устранении возникающих проблем, поддерживая сотрудничество в таких важных областях, как дипломатия, оборона и безопасность, укрепление двустороннего партнерства на стабильной, сбалансированной, устойчивой основе. Обе стороны будут продолжать расширять деятельность по народной дипломатии.

Вице-премьер Фам Бинь Минь предложил китайской стороне продолжить создание благоприятных условий для таможенного оформления на пограничных переходах, особенно для вьетнамских фруктов, сельскохозяйственной и рыбной продукции, а также установить «зеленые линии» для сокращения времени прохождения карантина и таможенного оформления.

Он предложил Китаю шире «открыть двери» для вьетнамских фруктов и поддержать открытие вьетнамского офиса по содействию торговле в Чэнду провинции Сычуань. Заместитель вице-премьер также подчеркнул необходимость повышения эффективности железнодорожного маршрута Вьетнам-Китай, идущего к железнодорожной дороге, соединяющей Китай и Европу, а также ряд стран, наряду с расширением качественных инвестиций в районы, подходящие для Вьетнама и стратегии устойчивого развития.

Он также предложил формирование новых форматов сотрудничества, таких как трансграничная электронная коммерция, и повышение эффективности сотрудничества в сферах финансов, транспорта, сельского хозяйства, экологии, науки и технологий, образования, культуры, туризма и спорта.

Соглашаясь с предложениями Вьетнама о сотрудничестве, министр Ван И подтвердил, что Китай придает большое значение заинтересованности Вьетнама в расширении экспорта сельскохозяйственной и рыбной продукции в Китай и обеспечении беспрепятственного таможенного оформления на пограничных переходах, добавив, что его страна готова открыть и модернизировать пограничные переходы, чтобы соответствовать требованиям обеих стран.

Китай продолжит открывать свой рынок и сотрудничать с Вьетнамом в поддержании стабильности цепочек поставок и производства, углублении сотрудничества по новым наземным и морским транспортным коридорам, обсуждении сотрудничества в области цифровой экономики, электронной коммерции, чистой энергии, сокращения выбросов, и связности инфраструктуры, возобновляя коммерческие рейсы между двумя странами и принимая вьетнамских студентов, возвращающихся в Китай для учебы.

Упомянув вопросы границы и территории, обе стороны согласились координировать и эффективно управлять общей сухопутной границей, а также должным образом урегулировать любые проблемы в соответствии с тремя юридическими документами, касающимися сухопутной границы между Вьетнамом и Китаем.

Вьетнам и Китай договорились продолжать строго соблюдать общие представления высокого уровня о поддержании мира и стабильности на море, включая вьетнамско-китайское соглашение об основных принципах урегулирования морских вопросов, при этом эффективно продвигая переговорные механизмы для достижения практического прогресса, ускорение переговоров по новому соглашению о сотрудничестве в области рыболовства в Бакбо (Тонкинском) заливе, а также достижение соглашения о сотрудничестве в области поиска и спасания на море, и другого соглашения об установлении горячих линий в случае непредвиденных случаев рыболовной деятельности в кратчайшие сроки.

Вице-премьер Фам Бинь Минь подчеркнул, что обе стороны должны усердно работать над устранением разногласий; не предпринимать действий, усложняющих ситуацию и расширяющих споры; уважать законные права и интересы друг друга в соответствии с международным правом, включая Конвенцию Организации Объединенных Наций по морскому праву 1982 года (ЮНКЛОС), и вместе поддерживать мир и стабильность в Восточном море.

Завершая встречу, обе стороны объявили о подписании ряда соглашений о сотрудничестве, в том числе соглашения об экономическом и техническом сотрудничестве по оказанию безвозмездной помощи между Правительством Вьетнама и Правительством Китая на 2020 финансовый год; протокол о фитосанитарных требованиях к дурианам, экспортируемым из Вьетнама; и соглашение о сотрудничестве по проекту геологических исследований в дельте Красной реки Вьетнама и дельте реки Чанцзян в Китае.

Ранее, 12 июля, вице-премьер Фам Бинь Минь провел встречу с секретарем партийного комитета Гуанси-Чжуанского автономного района Лю Нином, в ходе которой обе стороны договорились увеличить обмены и встречи на всех уровнях, дальнейшее продвижение существующих механизмов сотрудничества, повысить эффективность экономического, торгового и инвестиционного сотрудничества и укрепить связи транспортной инфраструктуры. Они также согласились тесно сотрудничать в области предотвращения и контроля пандемии, защиты границ и открытия новых пограничных пунктов.

Вице-премьер Фам Бинь Минь приветствовал результаты сотрудничества между Гуанси и вьетнамскими населенными пунктами и поблагодарил Гуанси за предоставление вакцин и медицинского оборудования приграничным провинциям Вьетнама. Он подтвердил, что вьетнамское правительство поддерживает и создает оптимальные условия для развития взаимовыгодных партнерских отношений с Гуанси, и выразил надежду, что Гуанси поможет упростить таможенное оформление вьетнамской сельскохозяйственной продукции.

Лю сказал, что он надеется, что обе стороны оптимизируют всестороннее региональное экономическое партнерство для дальнейшего укрепления двустороннего и многостороннего торгово-экономического сотрудничества, и приветствовал присоединение Вьетнама к успеху 19-й выставки Китай-АСЕАН (CAEXPO), которая пройдет в Наньнине в сентябре.


ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Генеральный секретарь ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг председательствовал на конференции Центральной военной комиссии

Генеральный секретарь ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг председательствовал на конференции Центральной военной комиссии

Генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама (ЦК КПВ) Нгуен Фу Чонг призвал Центральную военную комиссию и Министерство обороны улучшить свои исследовательские и прогнозные возможности
ПОДРОБНЕЕ

Top