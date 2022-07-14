Вьетнам и Китай стремятся развивать двустороннее партнерство во всех областях

Член Политбюро, вице-премьер Фам Бинь Минь (слева) и член Госсовета КНР, министр иностранных дел Ван И. Фото: ВИА

Член Политбюро, вице-премьер Фам Бинь Минь и член Госсовета КНР, министр иностранных дел Ван И 13 июля сопредседательствовали на 14-м заседании Руководящего комитета по двустороннему сотрудничеству Вьетнама и Китая в Наньнине, столице Гуанси-Чжуанского автономного района Китая.

Стороны поздравили друг друга с положительными достижениями в области развития каждой страны и подчеркнули значение вьетнамско-китайских отношений в общих внешних отношениях обеих стран.

Они согласились, что со времени предыдущего заседания комитета в сентябре прошлого года обе стороны тесно сотрудничали, чтобы поддерживать стабильность общих двусторонних отношений и сотрудничество с положительными результатами.

Наряду с регулярными встречами на всех уровнях стороны добились хороших результатов сотрудничества в борьбе с COVID-19, отметили они, добавив, что расширилось партнерство в экономике, торговле, инвестициях и других сферах.

Вьетнам является крупнейшим торговым партнером Китая в АСЕАН и шестым крупнейшим торговым партнером в мире. Между тем, по их словам, Китай продолжает оставаться крупнейшим торговым партнером Вьетнама.

Обе стороны согласились с тем, что проблемы, поднятые на 13-й встрече, урегулированы, при этом указали на ряд недостатков в двусторонней торговле, в том числе на растущий дисбаланс в двусторонней торговле, скопление товаров на пограничных переходах, медленное открытие Китаем своего рынка для продукции вьетнамских фермеров и трудности с поездками между двумя странами из-за COVID-19.

Что касается направлений сотрудничества в будущем, обе стороны договорились увеличить обмены и встречи на высоком и всех уровнях, выполняя соглашения о сотрудничестве между двумя сторонами, продвигая роль комитета в устранении возникающих проблем, поддерживая сотрудничество в таких важных областях, как дипломатия, оборона и безопасность, укрепление двустороннего партнерства на стабильной, сбалансированной, устойчивой основе. Обе стороны будут продолжать расширять деятельность по народной дипломатии.

Вице-премьер Фам Бинь Минь предложил китайской стороне продолжить создание благоприятных условий для таможенного оформления на пограничных переходах, особенно для вьетнамских фруктов, сельскохозяйственной и рыбной продукции, а также установить «зеленые линии» для сокращения времени прохождения карантина и таможенного оформления.

Он предложил Китаю шире «открыть двери» для вьетнамских фруктов и поддержать открытие вьетнамского офиса по содействию торговле в Чэнду провинции Сычуань. Заместитель вице-премьер также подчеркнул необходимость повышения эффективности железнодорожного маршрута Вьетнам-Китай, идущего к железнодорожной дороге, соединяющей Китай и Европу, а также ряд стран, наряду с расширением качественных инвестиций в районы, подходящие для Вьетнама и стратегии устойчивого развития.

Он также предложил формирование новых форматов сотрудничества, таких как трансграничная электронная коммерция, и повышение эффективности сотрудничества в сферах финансов, транспорта, сельского хозяйства, экологии, науки и технологий, образования, культуры, туризма и спорта.

Соглашаясь с предложениями Вьетнама о сотрудничестве, министр Ван И подтвердил, что Китай придает большое значение заинтересованности Вьетнама в расширении экспорта сельскохозяйственной и рыбной продукции в Китай и обеспечении беспрепятственного таможенного оформления на пограничных переходах, добавив, что его страна готова открыть и модернизировать пограничные переходы, чтобы соответствовать требованиям обеих стран.

Китай продолжит открывать свой рынок и сотрудничать с Вьетнамом в поддержании стабильности цепочек поставок и производства, углублении сотрудничества по новым наземным и морским транспортным коридорам, обсуждении сотрудничества в области цифровой экономики, электронной коммерции, чистой энергии, сокращения выбросов, и связности инфраструктуры, возобновляя коммерческие рейсы между двумя странами и принимая вьетнамских студентов, возвращающихся в Китай для учебы.

Упомянув вопросы границы и территории, обе стороны согласились координировать и эффективно управлять общей сухопутной границей, а также должным образом урегулировать любые проблемы в соответствии с тремя юридическими документами, касающимися сухопутной границы между Вьетнамом и Китаем.

Вьетнам и Китай договорились продолжать строго соблюдать общие представления высокого уровня о поддержании мира и стабильности на море, включая вьетнамско-китайское соглашение об основных принципах урегулирования морских вопросов, при этом эффективно продвигая переговорные механизмы для достижения практического прогресса, ускорение переговоров по новому соглашению о сотрудничестве в области рыболовства в Бакбо (Тонкинском) заливе, а также достижение соглашения о сотрудничестве в области поиска и спасания на море, и другого соглашения об установлении горячих линий в случае непредвиденных случаев рыболовной деятельности в кратчайшие сроки.

Вице-премьер Фам Бинь Минь подчеркнул, что обе стороны должны усердно работать над устранением разногласий; не предпринимать действий, усложняющих ситуацию и расширяющих споры; уважать законные права и интересы друг друга в соответствии с международным правом, включая Конвенцию Организации Объединенных Наций по морскому праву 1982 года (ЮНКЛОС), и вместе поддерживать мир и стабильность в Восточном море.

Завершая встречу, обе стороны объявили о подписании ряда соглашений о сотрудничестве, в том числе соглашения об экономическом и техническом сотрудничестве по оказанию безвозмездной помощи между Правительством Вьетнама и Правительством Китая на 2020 финансовый год; протокол о фитосанитарных требованиях к дурианам, экспортируемым из Вьетнама; и соглашение о сотрудничестве по проекту геологических исследований в дельте Красной реки Вьетнама и дельте реки Чанцзян в Китае.

Ранее, 12 июля, вице-премьер Фам Бинь Минь провел встречу с секретарем партийного комитета Гуанси-Чжуанского автономного района Лю Нином, в ходе которой обе стороны договорились увеличить обмены и встречи на всех уровнях, дальнейшее продвижение существующих механизмов сотрудничества, повысить эффективность экономического, торгового и инвестиционного сотрудничества и укрепить связи транспортной инфраструктуры. Они также согласились тесно сотрудничать в области предотвращения и контроля пандемии, защиты границ и открытия новых пограничных пунктов.

Вице-премьер Фам Бинь Минь приветствовал результаты сотрудничества между Гуанси и вьетнамскими населенными пунктами и поблагодарил Гуанси за предоставление вакцин и медицинского оборудования приграничным провинциям Вьетнама. Он подтвердил, что вьетнамское правительство поддерживает и создает оптимальные условия для развития взаимовыгодных партнерских отношений с Гуанси, и выразил надежду, что Гуанси поможет упростить таможенное оформление вьетнамской сельскохозяйственной продукции.

Лю сказал, что он надеется, что обе стороны оптимизируют всестороннее региональное экономическое партнерство для дальнейшего укрепления двустороннего и многостороннего торгово-экономического сотрудничества, и приветствовал присоединение Вьетнама к успеху 19-й выставки Китай-АСЕАН (CAEXPO), которая пройдет в Наньнине в сентябре.



