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Вьетнам и Китай согласовали углубление двустороннего сотрудничества в различных областях
Премьер-министр Фам Минь Тьинь предложил Китаю уделить приоритетное внимание стимулированию сотрудничества в области железнодорожного транспорта, начав строительство линии Лаокай – Ханой – Хайфон в декабре 2025 года.
Премьер-министр Госсовета Китая Ли Цянь высоко оценил положительную динамику развития стратегического партнерства между Вьетнамом и Китаем, подтвердив, что Китай продолжит тесно сотрудничать с Вьетнамом для реализации и конкретизации достигнутых договоренностей между высшими лидерами двух партий и двух стран.
Премьер-министр Ли Цянь подчеркнул, что Китай готов ускорить стратегическое развитие связей с Вьетнамом и выразил уважение к желанию Вьетнама как можно скорее начать строительство стандартных железнодорожных линий, соединяющих две страны.