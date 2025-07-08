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НОВОСТИ

Вьетнам и Китай согласовали углубление двустороннего сотрудничества в различных областях

По информации корреспондента ВИА, 7 июля (по местному времени) в рамках расширенного саммита БРИКС в Рио-де-Жанейро, Бразилия, премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тьинь встретился с премьер-министром Госсовета Китая Ли Цянем.
  Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тьинь встретился с премьер-министром Госсовета Китая Ли Цянем. Фото: ВИА  
Стороны договорились продолжить конкретизацию и эффективное внедрение достигнутых высокоуровневых договоренностей, укреплять всестороннее стратегическое партнерство Вьетнама и Китая по направлению «6 большего», поддерживать регулярные высокоуровневые обмены, активно развивать экономическое, торговое и инвестиционное сотрудничество, расширять сотрудничество в области науки и технологий, инноваций.

Премьер-министр Фам Минь Тьинь предложил Китаю уделить приоритетное внимание стимулированию сотрудничества в области железнодорожного транспорта, начав строительство линии Лаокай – Ханой – Хайфон в декабре 2025 года.

Премьер-министр Госсовета Китая Ли Цянь высоко оценил положительную динамику развития стратегического партнерства между Вьетнамом и Китаем, подтвердив, что Китай продолжит тесно сотрудничать с Вьетнамом для реализации и конкретизации достигнутых договоренностей между высшими лидерами двух партий и двух стран.

Премьер-министр Ли Цянь подчеркнул, что Китай готов ускорить стратегическое развитие связей с Вьетнамом и выразил уважение к желанию Вьетнама как можно скорее начать строительство стандартных железнодорожных линий, соединяющих две страны.

ВИА/ИЖВ

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