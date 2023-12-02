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Вьетнам и Китай провели 15-е заседание Руководящего комитета по двустороннему сотрудничеству
На встрече стороны рассмотрели новые шаги в развитии двусторонних отношений с момента 14-й встречи в июле 2022 года, согласившись с тем, что вьетнамско-китайское всеобъемлющее стратегическое партнерство сохраняет положительную динамику развития и достигло многих важных результатов.
Регулярно организуются обмены и встречи на высоком уровне, в частности, исторический официальный визит в Китай генерального секретаря ЦК КПВ Нгуен Фу Чонга в октябре прошлого года, а также визиты на высоком уровне в Китай в 2023 году президента Во Ван Тхыонга, премьер-министра Фам Минь Тьиня, председателя Национального собрания Выонг Динь Хюэ и постоянного члена секретариата ЦК КПВ Чыонг Тхи Май.
Постоянно развиваются обмены и сотрудничество по каналам партии, Национального собрания Вьетнама (НСВ) и Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП), Отечественного фронта Вьетнама (ОФВ) и Народной политической консультативной конференции Китая (НПКСК), а также между министерствами, отраслями, народными организациями и населенными пунктами двух стран.
Китай остается крупнейшим торговым партнером Вьетнама, а Вьетнам сохраняет позицию крупнейшего торгового партнера Китая в АСЕАН и 4-го по величине в мире. Примечательно, что за первые 10 месяцев 2023 года Китай стал крупнейшим импортером вьетнамской продукции лесного и рыбного хозяйства. Китайские инвестиции во Вьетнам продолжают расти. Стороны также расширили сотрудничество в новых областях, таких как цифровая экономика и зеленый рост, и завершили переговоры по многим важным документам о сотрудничестве, включая план сотрудничества по соединению рамочной программы "Два коридора, один пояс" с инициативой "Пояс и путь".
Стороны также указали на некоторые области сотрудничества, которые не соответствуют потенциалу и ожиданиям. Они также рассмотрели ход реализации проектов, финансируемых за счет безвозвратной помощи Китая Вьетнаму, и решение затянувшихся проблем и отставаний в ряде проектов промышленного сотрудничества.
Стороны обсудили направления сотрудничества на ближайшее время, согласившись с необходимостью увеличения числа встреч на всех уровнях, эффективного использования механизмов обмена и сотрудничества между двумя партиями, НС Вьетнама и ВСНП Китая, ВФВ и КППСК; повышения важной роли министерств иностранных дел двух стран в координации и активизации сфер сотрудничества; эффективного использования механизмов обмена в области обороны и безопасности, а также правоохранительной деятельности.
Они договорились продолжать применять эффективные и практические меры для активизации экономического, торгового и инвестиционного сотрудничества в целях устойчивого и здорового развития; увеличить китайские инвестиции во Вьетнам в области, использующие передовые, экологически чистые технологии; координировать ускоренную реализацию проектов с использованием безвозвратной помощи во Вьетнаме.
Стороны также договорились расширять сотрудничество в области науки и технологии, охраны окружающей среды, транспорта, сельского хозяйства и здравоохранения, культуры, образования, туризма и обменов между людьми, а также укреплять взаимную поддержку на многосторонних форумах.
Чан Лыу Куанг предложил более тесную координацию между двумя сторонами для повышения эффективности таможенного оформления на пограничных пунктах пропуска, переходах и вьетнамо-китайских пограничных рынках; ускорения прогресса в открытии китайского рынка для ряда вьетнамских сельскохозяйственных и рыбных продуктов; скорейшего завершения процедур по созданию офиса по развитию торговли Вьетнама в Хайкоу в китайской провинции Хайнань; создания благоприятных условий для проведения Вьетнамом мероприятий по продвижению торговли и инвестиций и участия в крупных торговых ярмарках и выставках в Китае.
Он также предложил обеим сторонам ускорить создание транспортной инфраструктуры, особенно железной дороги, между двумя странами, и расширить сотрудничество в области туризма, чтобы вернуться к уровню, существовавшему до COVID-19.
Что касается сухопутной границы, то обе стороны отметили, что подкомитеты Совместного комитета по сухопутной границе Вьетнама и Китая тесно координируют работу по управлению границей, оперативно обсуждают и решают возникающие вопросы. Открытие и модернизация пограничных пунктов пропуска дали положительные результаты, способствуя укреплению сухопутной границы и социально-экономическому развитию приграничных районов между двумя странами.
Стороны откровенно обсудили вопросы на море и договорились продолжать следовать общим пониманием высокого уровня, включая вьетнамско-китайское соглашение об основных принципах урегулирования вопросов, связанных с морем, и продвигать соответствующие переговорные механизмы для достижения практического прогресса.
Заместитель премьер-министра Вьетнама подчеркнул, что обе стороны должны должным образом контролировать и устранять разногласия, уважать законные права и интересы друг друга в соответствии с международным правом, особенно Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года (UNCLOS); и объединить усилия со странами-членами АСЕАН для продвижения переговоров, чтобы вскоре достичь практического, эффективного и действенного Кодекса поведения в Восточном море (COC) в соответствии с международным правом и UNCLOS 1982 года, тем самым внося вклад в поддержание мира и стабильности в Восточном море и регионе.