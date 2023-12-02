Вьетнам и Китай провели 15-е заседание Руководящего комитета по двустороннему сотрудничеству

Заместитель премьер-министра Чан Лыу Куанг (справа) пожимает руку члену Политбюро, главе канцелярии Комиссии по иностранным делам Центрального комитета Коммунистической партии Китая (КПК) и министру иностранных дел Ван И на встрече. Фото: ВИA