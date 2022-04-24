Вьетнам и Китай провели седьмой обмен дружбой в области охраны границы

Министр национальной обороны генерал Фан Ван Жанг (слева) и его китайский коллега генерал-лейтенант Вэй Фэнхэ у международных пограничных ворот Шуйкоу. Фото: ВИА

23 апреля министр национальной обороны Вьетнама генерал армии Фан Ван Жанг и его китайский коллега генерал-лейтенант Вэй Фэнхэ сопредседательствовал на седьмом обмене дружбой на вьетнамско-китайской границе в уезде Куангхоа вьетнамской пограничной провинции Каобанг и уезде Лунчжоу китайской провинции Гуанси.

Утром делегация Вьетнамской народной армии во главе с генералом Фан Ван Жангом начала деятельность по обмену в Лунчжоу, где состоялась церемония встречи делегации под председательством генерал-лейтенанта Вэй Фенхэ у международных пограничных ворот Шуйкоу.

Нарисовав там памятник, делегация посадила дерево дружбы у пограничных ворот. После этого две делегации провели переговоры в окружном конференц-центре.

Выступая на мероприятии, генерал Фан Ван Жанг подтвердил, что Партия, государство, правительство и Народная армия Вьетнама всегда придают большое значение укреплению своей традиционной дружбы и продвижению всеобъемлющего стратегического партнерства сотрудничества с Китаем, считая это одним из главных приоритетов внешней политики Вьетнама.

Министр обороны Китая заявил, что седьмой обмен дружбой, происходящий в условиях сложных событий, связанных с пандемией COVID-19, демонстрирует важное общее понимание между двумя Партиями, государствами и армиями, и показывает высокое уважение друг к другу с двух сторон.

Он выразил уверенность, что эта деятельность еще больше укрепит китайско-вьетнамскую дружбу и солидарность, политическое доверие и практическое сотрудничество, а также заставит их работать вместе в строительстве мирной и стабильной границы.

Что касается направления сотрудничества в ближайшее время, обе стороны договорились продолжать содействовать обмену делегациями на всех уровнях, особенно на высоком уровне, эффективно внедрить существующие механизмы обмена и сотрудничества, такие как Диалог по оборонной стратегии на уровне заместителей министров и Дружеский обмен по вопросам защиты границ, а также продвигать сотрудничество между вооруженными силами, академиями и школами, координировать и поддерживать друг друга на многосторонних военных и оборонных форумах.

Также необходимо тесно согласовывать и строго выполнять три правовых документа о сухопутной границе, строго охранять границу, предотвращать преступления и незаконный въезд и выезд, а также предотвращать распространение коронавируса через границу, подчеркнули они.

По существующим проблемам между двумя странами они откровенно обсудили и договорились решать их со стратегической позиции, в общих интересах двух стран, мирным путем и на основе международного права.

Ранее вьетнамская военно-медицинская служба провела бесплатное медицинское обследование и лечение, а также доставила лекарства жителям уездов Чалинь и Талунг провинции Каобанг.

В рамках обмена во второй половине дня 23 апреля у международных пограничных ворот Талунг состоится церемония встречи делегации Народно-освободительной армии Китая во главе со старшим генерал-лейтенантом Вэй Фэнхэ



