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Вьетнам и Китай подписали 13 документов о сотрудничестве
- Соглашение о сотрудничестве между Отделом КПВ по внешним связям и Отделом международных связей ЦК КПК.
- Меморандум о взаимопонимании между Отделом ЦК КПВ по внутренниполитическим делам и Политико-юридической комиссией ЦК КПК.
- Меморандум о взаимопонимании о дружбе и сотрудничестве на период 2022-2027 гг. между Вьетнамским союзом организаций дружбы и Китайским народным обществом дружбы с зарубежными странами.
- Меморандум о взаимопонимании между Министерством юстиции Вьетнама и Министерством юстиции Китая.
- Меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве между столицей Вьетнама Ханой и столицей Китая Пекин.
- Меморандум о взаимопонимании между Министерством промышленности и торговли Вьетнама и Министерством торговли Китая об укреплении сотрудничества для обеспечения цепочки поставок между Вьетнамом и Китаем.
- Меморандум о взаимопонимании между Главным таможенным управлением, Министерством финансов Вьетнама и Главным таможенным управлением Китая по выстраиванию приоритетных направлений сотрудничества.
- Меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве в области экологии и окружающей среды между Министерством природных ресурсов и окружающей среды Вьетнама и Министерством экологии и окружающей среды Китая.
- Меморандум о взаимопонимании между Министерством промышленности и торговли Вьетнама и Главным таможенным управлением Китая о безопасности пищевых продуктов в двусторонней торговле между Вьетнамом и Китаем.
- Меморандум о взаимопонимании между Министерством промышленности и торговли Вьетнама и Народным правительством китайской провинции Юньнань об укреплении сотрудничества в области экономики и торговли.
- План культурно-туристического сотрудничества между Министерством культуры, спорта и туризма Вьетнама и Министерством культуры и туризма Китая на период 2023-2027 гг.
- Меморандум о взаимопонимании по укреплению обменов и сотрудничества в области государственных активов и государственных предприятий между Комитетом по управлению государственным капиталом на предприятиях Вьетнама и Комитетом по управлению и надзору за государственными активами Китая.
- Протокол о фитосанитарных требованиях к экспортируемым из Вьетнама в Китай свежим бананам между Министерством сельского хозяйства и развития сельских местностей Вьетнама и Главным таможенным управлением Китая.