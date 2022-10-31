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НОВОСТИ

Вьетнам и Китай подписали 13 документов о сотрудничестве

По сообщению спецкора ВИА, во второй половине дня 31 октября в Доме народных собраний в Пекине, сразу после окончания переговоров, Генеральный секретарь ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг и Генеральный секретарь ЦК КПК, Председатель КНР Си Цзиньпин свидетельствовали подписание 13 документов о сотрудничестве
  Генсек ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг и Генеральный секретарь ЦК КПК, Председатель КНР Си Цзиньпин свидетельствовали подписание документов о сотрудничестве. Фото: Чи Зунг/ВИА  
По сообщению спецкора ВИА, во второй половине дня 31 октября в Доме народных собраний в Пекине, сразу после окончания переговоров, Генеральный секретарь ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг и Генеральный секретарь ЦК КПК, Председатель КНР Си Цзиньпин свидетельствовали подписание 13 документов о сотрудничестве, в том числе:

- Соглашение о сотрудничестве между Отделом КПВ по внешним связям и Отделом международных связей ЦК КПК.

- Меморандум о взаимопонимании между Отделом ЦК КПВ по внутренниполитическим делам и Политико-юридической комиссией ЦК КПК.

- Меморандум о взаимопонимании о дружбе и сотрудничестве на период 2022-2027 гг. между Вьетнамским союзом организаций дружбы и Китайским народным обществом дружбы с зарубежными странами.

- Меморандум о взаимопонимании между Министерством юстиции Вьетнама и Министерством юстиции Китая.

- Меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве между столицей Вьетнама Ханой и столицей Китая Пекин.

- Меморандум о взаимопонимании между Министерством промышленности и торговли Вьетнама и Министерством торговли Китая об укреплении сотрудничества для обеспечения цепочки поставок между Вьетнамом и Китаем.

- Меморандум о взаимопонимании между Главным таможенным управлением, Министерством финансов Вьетнама и Главным таможенным управлением Китая по выстраиванию приоритетных направлений сотрудничества.

- Меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве в области экологии и окружающей среды между Министерством природных ресурсов и окружающей среды Вьетнама и Министерством экологии и окружающей среды Китая.

- Меморандум о взаимопонимании между Министерством промышленности и торговли Вьетнама и Главным таможенным управлением Китая о безопасности пищевых продуктов в двусторонней торговле между Вьетнамом и Китаем.

- Меморандум о взаимопонимании между Министерством промышленности и торговли Вьетнама и Народным правительством китайской провинции Юньнань об укреплении сотрудничества в области экономики и торговли.

- План культурно-туристического сотрудничества между Министерством культуры, спорта и туризма Вьетнама и Министерством культуры и туризма Китая на период 2023-2027 гг.

- Меморандум о взаимопонимании по укреплению обменов и сотрудничества в области государственных активов и государственных предприятий между Комитетом по управлению государственным капиталом на предприятиях Вьетнама и Комитетом по управлению и надзору за государственными активами Китая.

- Протокол о фитосанитарных требованиях к экспортируемым из Вьетнама в Китай свежим бананам между Министерством сельского хозяйства и развития сельских местностей Вьетнама и Главным таможенным управлением Китая.

ВИА

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Генеральный секретарь Нгуен Фу Чонг провел переговоры с Генеральным секретарем, Председателем Си Цзиньпином

Генеральный секретарь Нгуен Фу Чонг провел переговоры с Генеральным секретарем, Председателем Си Цзиньпином

По сообщению спецпредставителя ВИА, во второй половине дня 31 октября в Доме народных собраний в Пекине, сразу после церемонии официальной встречи, состоялась встреча Генерального секретаря ЦК КПВ Нгуен Фу Чонга с Генеральным секретарем ЦК КПК, Председателем КНР Си Цзиньпином.
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