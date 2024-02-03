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Вьетнам и Китай наблюдают резкий рост приграничной торговли
Лангшон имеет 231,7 км общей границы с Гуанси-Чжуанским автономным районом Китая.
Представитель правления заявил, что спрос китайского рынка на вьетнамскую сельскохозяйственную продукцию и свежие фрукты в период Лунного Нового года обычно очень высок. Между тем, вьетнамским предприятиям также необходимо импортировать больше потребительских товаров и компонентов машин для внутреннего рынка, что обуславливает значительный рост трансграничной торговли между странами.
Торговая деятельность, особенно в отношении сельскохозяйственной продукции, также идет полным ходом на пограничном пункте Лаокай в одноименной северной провинции, граничащей с китайской провинцией Юньнань. За первые три дня 2024 года общий импортно-экспортный оборот через этот пограничный пункт пропуска составил 5,4 миллиона долларов США, а стоимость экспорта превысила 2,8 миллиона долларов США. Основные экспортные товары Вьетнама включают дуриан, бананы, сладкий картофель, драконий фрукт, сушеную маниоку и древесный уголь.
Выонг Чинь Куок, глава правления экономической зоны Лаокай, прогнозирует, что в этом году торговля с Китаем будет развиваться еще активнее. После государственного визита во Вьетнам генерального секретаря партии, председателя КНР Си Цзиньпина, страна объявила, что откроет свой рынок для многих потенциальных вьетнамских сельскохозяйственных продуктов, включая свежие кокосы, замороженные фрукты, цитрусовые, авокадо, бананы, заварные яблоки и водяные яблоки.
Выонг Чинь Куок, глава правления экономической зоны Лаокай, прогнозирует, что торговля с Китаем в этом году будет развиваться еще больше. После государственного визита во Вьетнам Генерального секретаря компартии и Председателя КНР Си Цзиньпина страна объявила, что откроет свой рынок для многих потенциальных вьетнамских сельскохозяйственных продуктов, включая свежие кокосы, замороженные фрукты, цитрусовые, авокадо, бананы, сметанные яблоки и водяные яблоки.