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Вьетнам и Китай возобновят трансграничное пассажирское железнодорожное сообщение с 25 мая
В частности, поезд MR1 будет отправляться со станции Жалам в 9:20 вечера и прибывать на станцию Наньнин в 10:06 утра следующего дня. В обратном направлении поезд MR2 будет отправляться со станции Наньнин в 6:05 вечера и прибывать на станцию Жалам в 5:30 утра следующего дня.
Пассажиры пройдут иммиграционные процедуры на станциях Донгданг - Лангшон (Вьетнам) и Пингсианг - Гуанси (Китай).
В частности, с 27 мая железнодорожная отрасль двух стран будет курсировать прямые поезда от станции Жалам (Ханой) до станции Пекин (Китай) и в обратном направлении.
Стоимость билета в одну сторону по маршруту Ханой - Наньнин составляет около 1 млн донгов (38,5 USD), по маршруту Ханой - Пекин - 9,37 млн донгов. Для детей до 4 лет предусмотрены бесплатные билеты, а для детей от 4 до 12 лет - скидка 50 %. Каждый взрослый может взять с собой одного ребенка, группам из шести и более человек скидка на билеты составляет 25 %.
В настоящее время Вьетнамская железнодорожная корпорация продает билеты на трансграничные маршруты на станциях Ханой, Жалам, Бакжанг и Донгданг. Движение трансграничных пассажирских поездов между Вьетнамом и Китаем осуществляется на основании Вьетнамско-Китайского соглашения о приграничном железнодорожном сообщении, подписанного в 1992 году. До пандемии COVID-19 поезда Ханой-Наньнин ходили ежедневно.