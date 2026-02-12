Вьетнам и Китай активизируют сотрудничество в торговле сельскохозяйственной продукцией

Дуриан — один из ключевых экспортных товаров Вьетнама на китайском рынке. Фото: ВИА

По данным Департамента сельского хозяйства и развития сельских районов Гуанси-Чжуанского автономного района, импорт сельскохозяйственной продукции из Вьетнама составил 12,09 млрд юаней, увеличившись на 10,8% по сравнению с аналогичным периодом, что отражает всё более важную роль Вьетнама в региональной цепочке поставок аграрной продукции.

В период 2022–2025 годов двусторонняя торговля сельхозпродукцией сохраняла среднегодовой темп роста 15,2%, при этом фрукты остаются ключевым направлением сотрудничества.



Благодаря географическим преимуществам и развитой логистической инфраструктуре Гуанси становится важным центром транзита и распределения, обеспечивая поставки вьетнамских фруктов на китайский рынок и одновременно соединяя китайскую сельскохозяйственную продукцию со странами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

В структуре экспорта Гуанси во Вьетнам преобладают чеснок, репчатый лук, гибридные цитрусовые, бахчевые культуры, картофель и рыбные продукты; в то время как Вьетнам экспортирует в Гуанси продукцию с высокой добавленной стоимостью, включая свежий дуриан, лобстеров, тапиоковый крахмал и рыбную муку для кормов.



Сотрудничество в аграрных производственно-сбытовых цепочках становится всё более устойчивым благодаря созданию Демонстрационной зоны сельскохозяйственного сотрудничества Вьетнам – Китай (Гуанси) в провинции Бакзянг, а также пилотных зон открытого аграрного сотрудничества в Пинсяне, Дунсине и Байсэ (Гуанси).



Умное сельское хозяйство становится новым акцентом двустороннего взаимодействия. Группа компаний Yang Xiang (Гуанси) реализовала во Вьетнаме первый проект цифрового свиноводства полного производственного цикла. В то же время технологические решения компании Jie Jiarun внедрены во многих районах выращивания плодовых культур, что позволило увеличить долю высококачественных фруктов примерно до 30%.

Кроме того, проект Китайско-вьетнамской зоны сотрудничества в сфере интеллектуального рыболовства (Гуанси – Вьетнам) в провинции Куангнинь обеспечил запуск первой интеллектуальной морской садковой установки глубоководного типа в бухте Халонг.



Гуанси намерен активизировать подготовку высококвалифицированных кадров в сфере международной торговли сельскохозяйственной продукцией, поддерживать предприятия в создании зарубежных складов временного хранения аграрной продукции, расширять каналы сотрудничества с Вьетнамом и АСЕАН, а также продвигать механизм Совместной конференции руководителей аграрных ведомств Гуанси и четырёх приграничных провинций Вьетнама. Эти усилия направлены на развитие сельскохозяйственного сотрудничества Гуанси – Вьетнам по высококачественной, устойчивой модели, основанной на технологических инновациях.