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НОВОСТИ

Вьетнам и Канада стремятся расширить сотрудничество в сфере СМИ и противодействия фейковым новостям

Во второй половине дня 16 июня в Ханое член Политбюро, Секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама, заведующий Отделом пропаганды и массовой мобилизации ЦК КПВ Чинь Ван Кует провёл встречу с Послом Канады во Вьетнаме Джимом Никелом.
  Заведующий Отделом пропаганды и массовой мобилизации Центрального комитета КПВ Чинь Ван Кует принял Посла Канады во Вьетнаме Джима Никела. Фото: ВИA  
В открытой и дружественной атмосфере стороны обменялись мнениями по вопросам двустороннего сотрудничества между Вьетнамом и Канадой в целом, а также обсудили потенциал взаимодействия в ряде конкретных областей.

Чинь Ван Кует отметил, что в последние годы отношения всеобъемлющего партнёрства между Вьетнамом и Канадой неуклонно укрепляются и развиваются во многих сферах, особенно на уровне контактов высшего руководства и народной дипломатии. Это является важной предпосылкой для дальнейшего продвижения двустороннего сотрудничества.

Руководитель Отдела пропаганды и массовой мобилизации выразил надежду, что в период своей дипломатической миссии во Вьетнаме Джим Никел будет способствовать развитию двусторонних отношений посредством конкретных инициатив, направленных на повышение уровня взаимодействия между двумя странами, прежде всего в области дипломатии высокого уровня и народных обменов.

Он подчеркнул, что Отдел пропаганды и массовой мобилизации ЦК КПВ в рамках своих функций и полномочий участвует в разработке и конкретизации партийного курса в сферах идеологической работы и массовой мобилизации. Среди направлений, по которым Вьетнам заинтересован в укреплении сотрудничества с Канадой, он назвал культуру, журналистику, науку, технологии, образование и подготовку кадров.

Говоря о всеобъемлющем партнёрстве между Вьетнамом и Канадой, Джим Никел отметил своё впечатление от результатов, достигнутых Вьетнамом после успешного проведения XIV съезда партии и первой сессии Национального собрания XVI созыва. По его словам, это создаёт важную основу для дальнейшего роста товарооборота между двумя странами и активного развития гуманитарных связей.

Отмечая, что в Канаде обучается большое количество вьетнамских школьников и студентов, Джим Никел подчеркнул, что гуманитарные контакты, безусловно, являются одной из наиболее ярких составляющих двусторонних отношений. Он отметил, что Вьетнам и Канада уже провели содержательные и конструктивные обсуждения по вопросам энергетической безопасности, образования и науки — областям, которые обладают значительным потенциалом для взаимовыгодного сотрудничества.

Посол подчеркнул, что Канада обладает серьёзными преимуществами в сферах науки, образования и подготовки кадров и готова делиться своим опытом с Вьетнамом.

По этому случаю Посол Канады во Вьетнаме также выразил заинтересованность в более широком сотрудничестве с вьетнамскими средствами массовой информации, особенно в условиях, когда мировая журналистика сталкивается с многочисленными вызовами, прежде всего связанными с распространением ложной информации и фейковых новостей.

Высоко оценив достижения Канады, Чинь Ван Кует отметил, что в рамках реализации решений XIV съезда партии Вьетнам осуществляет комплекс мер по созданию новых возможностей для развития страны, стремясь к достижению двух стратегических целей столетнего масштаба. На этом пути Вьетнам придаёт большое значение сотрудничеству с Канадой, особенно в сферах науки и технологий, инноваций и подготовки кадров различных уровней.

В области культуры и журналистики Чинь Ван Кует отметил, что Вьетнам обладает древней, богатой и многообразной культурой. Вьетнамские средства массовой информации успешно выполняют многие важные задачи, включая популяризацию культуры, красоты страны и народа Вьетнама в мире.

Вместе с тем на современном этапе вьетнамская журналистика сталкивается с определёнными трудностями и вызовами, связанными с научно-технологическим развитием. По его словам, предложения Посла Канады относительно сотрудничества в сфере СМИ могут стать основой для развития взаимодействия между Отделом пропаганды и массовой мобилизации ЦК КПВ и соответствующими канадскими структурами в данной области, особенно в вопросах продвижения вьетнамской культуры в Канаде в предстоящий период.

ИЖВ/ВИА

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