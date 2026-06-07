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Вьетнам и Канада согласовали новые ориентиры экономического сотрудничества
С вьетнамской стороны в заседании приняли участие Посол Вьетнама в Канаде Фам Винь Куанг, представители Министерства промышленности и торговли, Министерства финансов, Министерства иностранных дел, Министерства сельского хозяйства и окружающей среды, Министерства строительства, Министерства национальной обороны, управлений промышленности и торговли Ханоя и Хошимина, а также представители предприятий, включая Генеральную корпорацию по производству двигателей и сельскохозяйственной техники Вьетнама (VEAM), Корпорацию Viettel и Индустриально-технический колледж.
Канадскую сторону представляли заместитель министра по вопросам Индо-Тихоокеанского региона Уэлдон Эпп и заместитель министра по международной торговле, главный торговый переговорщик Аарон Фаулер, которые координировали рабочие заседания, а также Посол Канады во Вьетнаме и представители Министерства по глобальным вопросам, Министерства национальной обороны, Министерства природных ресурсов, Министерства транспорта, Министерства сельского хозяйства и продовольствия и Министерства финансов Канады.
В условиях продолжающейся нестабильности мировой экономики, активной перестройки глобальных цепочек поставок и растущих требований к обеспечению экономического роста, энергетической безопасности и устойчивого развития стороны подтвердили возрастающую роль механизма Совместного экономического комитета в продвижении двустороннего сотрудничества и дальнейшем углублении Всеобъемлющего партнёрства между Вьетнамом и Канадой, установленного в 2017 году.
Выступая на заседании, заместитель министра Фан Тхи Тханг отметила, что экономические отношения между Вьетнамом и Канадой продолжают развиваться позитивно и содержательно. Объём двусторонней торговли в 2025 году достиг почти 8,6 млрд долларов США, сохранив высокие темпы роста с момента вступления в силу Всеобъемлющего и прогрессивного соглашения о Транстихоокеанском партнёрстве (CPTPP).
В частности, экспорт Вьетнама в Канаду в 2025 году увеличился на 18,2% и достиг 7,5 млрд долларов США, а в первые четыре месяца 2026 года вырос ещё на 25%. В то же время экспорт Канады во Вьетнам в 2025 году увеличился на 24%, а за первые четыре месяца 2026 года вырос на 62% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Эти показатели отражают всё более высокий уровень взаимодополняемости двух экономик и эффективность усилий по развитию торгово-инвестиционного сотрудничества.
Разделяя оценку заместителя министра Фан Тхи Тханг, заместитель министра Арун Тангарадж отметил положительные результаты двусторонних экономических отношений и подчеркнул, что Вьетнам является крупнейшим и наиболее быстрорастущим торговым партнёром Канады в Юго-Восточной Азии.
Арун Тангарадж заявил, что Канада заинтересована в дальнейшем расширении сотрудничества с Вьетнамом в сферах торговли, инвестиций, цепочек поставок, критически важных полезных ископаемых, чистой энергетики, инноваций и инфраструктуры. Он также подтвердил готовность Канады тесно взаимодействовать с Вьетнамом для эффективной реализации результатов нынешнего заседания.
В ходе заседания стороны рассмотрели состояние двустороннего экономического сотрудничества и договорились сосредоточить усилия на трёх приоритетных направлениях: диверсификация торговли и инвестиций, эффективное использование преимуществ CPTPP, поддержка открытой торговой системы и ускорение переговоров по Соглашению о свободной торговле между АСЕАН и Канадой (ACAFTA); укрепление сотрудничества в стратегических отраслях, включая критически важные полезные ископаемые, высокие технологии, инновации, цифровую трансформацию и стратегические цепочки поставок; а также расширение взаимодействия в сферах энергетики, инфраструктуры и зелёного роста, включая чистую энергетику, сжиженный природный газ (СПГ), логистику, цифровую инфраструктуру и устойчивое развитие.
Одним из наиболее значимых результатов третьего заседания стал переход механизма Совместного экономического комитета к этапу практического сотрудничества и реализации конкретных действий. Две рабочие группы завершили подготовку и согласовали Планы действий на 2026–2028 годы, чётко определив направления сотрудничества и механизмы их реализации, что создаёт основу для эффективного осуществления двусторонних инициатив.
Стороны высоко оценили роль рабочих групп в поддержании технического диалога и продвижении сотрудничества по ключевым направлениям, а также договорились и далее повышать эффективность данного механизма для обеспечения практической реализации достигнутых договорённостей.
По итогам заседания заместитель министра Фан Тхи Тханг и заместитель министра Арун Тангарадж подписали Совместное заявление, утвердили Планы действий на 2026–2028 годы и договорились провести четвёртое заседание во Вьетнаме в 2028 году.
Третье заседание вновь подтвердило решимость Вьетнама и Канады развивать экономическое сотрудничество, углублять Всеобъемлющее партнёрство между двумя странами и создавать основу для новых достижений в двусторонних отношениях в предстоящие годы.