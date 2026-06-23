НОВОСТИ
Вьетнам и Канада совместно организовали курс подготовки штабных офицеров ООН
Это первый курс UNSOC после того, как в марте 2026 года программа подготовки была официально сертифицирована Организацией Объединённых Наций как соответствующая установленным стандартам. Это стало важной вехой в процессе профессионализации и стандартизации подготовки кадров по миротворческой деятельности в Департаменте миротворческих операций Вьетнама.
В курсе принимают участие 37 слушателей из девяти стран-партнёров, входящих в Программу военной подготовки и сотрудничества Канады (Military Training and Cooperation Program – MTCP): Бангладеш, Камбоджи, Фиджи, Индонезии, Малайзии, Монголии, Филиппин, Восточного Тимора и Вьетнама как принимающей стороны. Кроме того, по приглашению Министерства национальной обороны Вьетнама в обучении участвуют пять офицеров из Лаоса.
Курс продлится до 12 июля 2026 года. В его проведении задействованы пять вьетнамских и два канадских инструктора, а также координаторы курса с обеих сторон. Все они являются опытными специалистами в области миротворческой деятельности ООН, имеющими практический опыт работы как в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, так и в различных миротворческих миссиях.
В ходе подготовки слушатели пройдут теоретические занятия и выполнят ряд практических упражнений по отработке действий в различных ситуациях. Завершится курс комплексным практическим учением по выполнению обязанностей штабного офицера ООН (Integrated Staff Training Exercise – INSTEX).
Участники получат базовые знания о миротворческой деятельности ООН, её принципах и правовых основах, вопросах поддержания мира и безопасности, организационной структуре и механизмах функционирования миротворческих операций, предупреждении сексуального насилия в условиях конфликтов, защите детей, ценностях и стандартах поведения ООН, а также вопросах этики и дисциплины персонала Организации Объединённых Наций.
В рамках итогового учения INSTEX слушатели будут выполнять комплексные практические задачи по отработке действий в условиях моделируемой обстановки в районе миссии. Особое внимание будет уделено координации и взаимодействию между подразделениями штаба миссии, штабами её секторов и партнёрами миссии при выполнении задач оперативного планирования и штабной работы в условиях многоаспектной и интегрированной миротворческой операции ООН.
По словам генерал-полковника Фам Мань Тханга, начальника Департамента миротворческих операций Вьетнама, ранее Организация Объединённых Наций официально признала курс UNSOC, проводимый Департаментом при поддержке Канады, соответствующим международным стандартам. Проведение нынешнего курса служит наглядным подтверждением динамичного развития сотрудничества между Вьетнамом и Канадой в области миротворческой деятельности ООН.
Подполковник Пол Пейн, атташе по вопросам обороны Канады во Вьетнаме, подчеркнул, что официальное признание ООН соответствия курса UNSOC международным стандартам свидетельствует о высоком уровне профессионализма, авторитете и качестве подготовки, обеспечиваемой Департаментом миротворческих операций Вьетнама. По его словам, это очередной важный этап на пути к полной самостоятельности Департамента в координации и организации подобных курсов в соответствии со стандартами ООН, а также к постепенному утверждению его статуса в качестве одного из ведущих региональных центров подготовки специалистов по миротворческой деятельности Организации Объединённых Наций.