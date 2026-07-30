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Вьетнам и Камбоджа укрепляют обмены и делятся опытом в законодательной деятельности
По словам заместителя Председателя НС, под руководством двух партий, при тесном взаимодействии парламентов и правительств двух стран вьетнамско-камбоджийские отношения продолжают последовательно укрепляться, внося позитивный вклад в развитие каждой из стран.
Она с удовлетворением отметила, что сотрудничество между Вьетнамом и Камбоджей приобретает всё более практический характер, особенно в таких сферах, как двусторонняя торговля, туризм, культура, а также оборона и безопасность, где взаимодействие неуклонно укрепляется и расширяется.
Заместитель Председателя НС сообщила, что в последнее время Общество вьетнамско-камбоджийской дружбы и Общество камбоджийско-вьетнамской дружбы значительно обновили формы своей деятельности. В 2025 году Общество вьетнамско-камбоджийской дружбы организовало конференцию по сотрудничеству между клубами предпринимателей двух стран, по итогам которой многие компании подписали соглашения об инвестиционном сотрудничестве.
Нгуен Тхи Тхань выразила уверенность, что визиты руководителей двух стран на высоком уровне станут важным стимулом для дальнейшего повышения эффективности сотрудничества между двумя партиями, двумя государствами, парламентами и правительствами, отвечая задачам развития на новом этапе. Она также выразила надежду, что Председатель Национальной ассамблеи Самдек Кхуон Судари и впредь будет уделять внимание и создавать благоприятные условия для укрепления связей между парламентскими группами дружбы двух стран, чтобы они действительно стали эффективным мостом для расширения обменов и совместного изучения опыта законодательной деятельности, способствуя повышению качества и эффективности работы парламентов обеих стран.
Заместитель Председателя НС поблагодарила Председателя Национальной ассамблеи Самдек Кхуон Судари за постоянное внимание к деятельности обществ дружбы двух стран и выразила надежду, что Председатель Национальной ассамблеи и Национальная ассамблея Камбоджи продолжат оказывать поддержку и создавать благоприятные условия для стабильного проживания общины лиц вьетнамского происхождения в Камбодже в соответствии с законодательством страны пребывания, уделяя особое внимание вопросам оформления правовых документов, чтобы представители общины могли уверенно строить свою жизнь и вносить позитивный вклад в развитие Камбоджи.
В преддверии 60-летия установления дипломатических отношений между Вьетнамом и Камбоджей (24 июня 1967 года — 24 июня 2027 года) заместитель Председателя НС сообщила, что Группа парламентской вьетнамско-камбоджийской дружбы и Общество вьетнамско-камбоджийской дружбы будут тесно координировать работу с Группа парламентской камбоджийско-вьетнамской дружбы и Обществом камбоджийско-вьетнамской дружбы в реализации многочисленных практических программ сотрудничества. По её словам, юбилей станет важным событием, позволяющим не только подвести итоги развития двусторонних отношений, но и подтвердить и распространить непреходящие ценности дружбы, солидарности и сотрудничества между двумя народами.
Опираясь на договорённости, достигнутые на высшем уровне, парламентские группы дружбы и общества дружбы двух стран будут активно конкретизировать их в виде детальных программ и планов сотрудничества, прилагая все усилия для эффективного выполнения задач, согласованных руководителями двух партий и двух государств, тем самым способствуя дальнейшему укреплению традиционной дружбы и солидарности между Вьетнамом и Камбоджей.
Заместитель Председателя НС Нгуен Тхи Тхань выразила уверенность, что на своём посту Председатель Национальной ассамблеи Самдек Кхуон Судари продолжит содействовать дальнейшему обновлению, углублению и повышению эффективности межпарламентского сотрудничества двух стран.
Председатель Национальной ассамблеи Камбоджи Самдек Кхуон Судари высоко оценила предложения заместителя Председателя НС Нгуен Тхи Тхань, подчеркнув, что парламентская дипломатия и народная дипломатия двух стран в последние годы эффективно выполняют роль связующего звена, способствуя укреплению солидарности и дальнейшему развитию всеобъемлющего сотрудничества между Вьетнамом и Камбоджей.
Председатель Национальной ассамблеи Королевства Камбоджа подтвердила, что камбоджийская сторона всегда готова координировать действия и оказывать поддержку Вьетнаму в поиске, эксгумации и идентификации останков павших бойцов, военнослужащих-добровольцев и вьетнамских специалистов, погибших на территории Камбоджи, совместно обеспечивая успешную реализацию 500-дневной кампании по активизации поиска, эксгумации и идентификации останков павших бойцов.
Самдек Кхуон Судари выразила надежду, что организации дружбы двух стран продолжат играть ключевую роль в укреплении дипломатических отношений и расширении взаимопонимания между народами Вьетнама и Камбоджи. Особое внимание, по её словам, следует уделить совместной организации мероприятий по случаю 60-летия установления дипломатических отношений между Вьетнамом и Камбоджей (24 июня 1967 года — 24 июня 2027 года), чтобы молодое поколение и граждане обеих стран могли глубже осознать ценность традиционных дружественных отношений между двумя государствами.
Ранее в тот же день Председатель Национальной ассамблеи Камбоджи Самдек Кхуон Судари посетила Центральный военный госпиталь № 108.