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Вьетнам и Камбоджа способствуют многостороннему сотрудничеству

Вьетнам и Камбоджа способствуют многостороннему сотрудничеству Председатель Ассоциации вьетнамско-камбоджийской дружбы Нгуен Тхи Тхань и председатель Ассоциации камбоджийско-вьетнамской дружбы Самдеч Мен Сам Ан 12 ноября совместно председательствовали на конференции в провинции Тайнинь, посвященной обзору годовой реализации меморандума о взаимопонимании (MoU) о координации между двумя ассоциациями на период 2022-2027 гг.

На мероприятии участники также обсудили направления деятельности по сотрудничеству в 2024 году и обменялись опытом в проведении обменов между ведомствами, подразделениями и населенными пунктами, которые находятся на границе.

Мен Сам Ан подчеркнул, что высокопоставленные лидеры двух партий и государств работали сообща, чтобы способствовать установке пограничных столбов между двумя странами, причем на данный момент выполнено 84% работ, в рамках усилий по созданию приграничной зоны мира, стабильности, сотрудничества и развития, а также облегчения передвижения людей.

Двусторонний товарооборот постоянно развивается, и ожидается, что в этом году он превысит 10 млрд. долл. США. В сфере туризма Вьетнам является одним из основных источников привлечения туристов в Камбоджу.

Нгуен Тхи Тхань сказала, что после подписания Меморандума о взаимопонимании две ассоциации скоординировали свои усилия в выполнении огромной рабочей нагрузки и добились положительных результатов, способствуя консолидации и укреплению традиционной дружбы и всестороннего сотрудничества между Вьетнамом и Камбоджей.

В ближайшее время обе стороны будут развивать сотрудничество в открытии курсов профессиональной подготовки для молодежи в приграничных провинциях; активизировать деятельность по экономическому, торговому и инвестиционному сотрудничеству, создавать благоприятные условия для бизнеса для расширения их инвестиций и делового сотрудничества.

ВИА/ИЖВ

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