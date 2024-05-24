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НОВОСТИ

Вьетнам и Камбоджа работают над повышением осведомленности общественности о двусторонних связях

Основываясь на добрососедстве, традиционной дружбе, всестороннем сотрудничестве и долгосрочной устойчивости, компетентные ведомства Вьетнама и Камбоджи приняли множество практических и эффективных мер, чтобы помочь своим народам и будущим поколениям ясно и полно понять двусторонние отношения, сделав их более прочными, ради интересов своих народов, заявила 23 мая официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) Вьетнама Фам Тху Ханг.
  Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) Вьетнама Фам Тху Ханг. Фото: ВИА  
Официальный представитель МИД Вьетнама сделала этот комментарий, отвечая на вопрос журналиста о том, как Вьетнам относится к просьбе Камбоджи о сотрудничестве в проверке информации о том, что некоторые аккаунты в социальных сетях, предположительно принадлежащие гражданам Вьетнама, размещают неподобающие комментарии на аккаунте председателя Сената Камбоджи Самдека Течо Хун Сена.

"Это не отражает точку зрения вьетнамского правительства и народа", - сказала она, ссылаясь на личные мнения, которые, как полагают, были получены из вьетнамских вьетнамских аккаунтов.

"Мы не согласны с провокационными мнениями и комментариями, подрывающими добрые чувства между вьетнамским и камбоджийским народами и критикующими их лидеров", - подчеркнула официальный представитель МИД Вьетнама.

"В этом духе мы верим, что Вьетнам и Камбоджа будут продолжать тесно координировать обмен информацией во многих областях, включая проект канала Фунан-Течо и исследования его трансграничного воздействия, обеспечивая тем самым гармонию интересов стран и жителей, живущих вдоль реки Меконг, и эффективное и устойчивое управление и использование ее водных ресурсов", - сказала Фам Тху Ханг.


    

 

ВИА/ИЖВ

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