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Вьетнам и Камбоджа работают над повышением осведомленности общественности о двусторонних связях
"Это не отражает точку зрения вьетнамского правительства и народа", - сказала она, ссылаясь на личные мнения, которые, как полагают, были получены из вьетнамских вьетнамских аккаунтов.
"Мы не согласны с провокационными мнениями и комментариями, подрывающими добрые чувства между вьетнамским и камбоджийским народами и критикующими их лидеров", - подчеркнула официальный представитель МИД Вьетнама.
"В этом духе мы верим, что Вьетнам и Камбоджа будут продолжать тесно координировать обмен информацией во многих областях, включая проект канала Фунан-Течо и исследования его трансграничного воздействия, обеспечивая тем самым гармонию интересов стран и жителей, живущих вдоль реки Меконг, и эффективное и устойчивое управление и использование ее водных ресурсов", - сказала Фам Тху Ханг.