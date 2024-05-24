Вьетнам и Камбоджа работают над повышением осведомленности общественности о двусторонних связях

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) Вьетнама Фам Тху Ханг. Фото: ВИА



"Это не отражает точку зрения вьетнамского правительства и народа", - сказала она, ссылаясь на личные мнения, которые, как полагают, были получены из вьетнамских вьетнамских аккаунтов.



"Мы не согласны с провокационными мнениями и комментариями, подрывающими добрые чувства между вьетнамским и камбоджийским народами и критикующими их лидеров", - подчеркнула официальный представитель МИД Вьетнама. Официальный представитель МИД Вьетнама сделала этот комментарий, отвечая на вопрос журналиста о том, как Вьетнам относится к просьбе Камбоджи о сотрудничестве в проверке информации о том, что некоторые аккаунты в социальных сетях, предположительно принадлежащие гражданам Вьетнама, размещают неподобающие комментарии на аккаунте председателя Сената Камбоджи Самдека Течо Хун Сена."Это не отражает точку зрения вьетнамского правительства и народа", - сказала она, ссылаясь на личные мнения, которые, как полагают, были получены из вьетнамских вьетнамских аккаунтов."Мы не согласны с провокационными мнениями и комментариями, подрывающими добрые чувства между вьетнамским и камбоджийским народами и критикующими их лидеров", - подчеркнула официальный представитель МИД Вьетнама.

"В этом духе мы верим, что Вьетнам и Камбоджа будут продолжать тесно координировать обмен информацией во многих областях, включая проект канала Фунан-Течо и исследования его трансграничного воздействия, обеспечивая тем самым гармонию интересов стран и жителей, живущих вдоль реки Меконг, и эффективное и устойчивое управление и использование ее водных ресурсов", - сказала Фам Тху Ханг.



