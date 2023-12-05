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НОВОСТИ

Вьетнам и Камбоджа запускают канал трансграничных QR-платежей

Вьетнам и Камбоджа официально запустили двусторонний канал трансграничных QR-платежей, позволяющий жителям этих стран сканировать QR-коды для совершения платежей в стране друг друга, используя местную валюту.
  Иллюстративное изображение. Источник: Интернет 
Глава Государственного банка Вьетнама (SBV) Нгуен Тхи Хонг и глава Национального банка Камбоджи (NBC) Чеа Серей возглавили церемонию запуска в камбоджийской провинции Сиемреап 3 декабря.

В пресс-релизе NBC говорится, что новая платежная система призвана способствовать безопасным, удобным, надежным и доступным трансграничным платежам, поощряя использование местных валют.

Ожидается, что от этого выиграют граждане Камбоджи и Вьетнама, особенно туристы и торговцы, говорится в пресс-релизе.

В нем говорится, что эти усилия предпринимаются в соответствии с меморандумом о взаимопонимании, подписанным двумя центральными банками 8 ноября 2022 года. После подписания меморандума технические рабочие группы с обеих сторон встретились для обсуждения условий взаимодействия и договорились использовать спонсорскую модель для проекта.

Трансграничная система QR-платежей позволяет покупателям и населению приобретать товары и совершать платежи в кхмерских риелях (KHR) во Вьетнаме, а вьетнамцам - использовать вьетнамские донги в Камбодже, сканируя коды KHQR, предоставляемые примерно 1,8 млн камбоджийских торговых точек.

KHQR - это популярная система кодов быстрого реагирования (QR), созданная для розничных платежей в Камбодже. В 2022 году NBC запустила платежный сервис с кодом KHQR, направленный на продвижение розничных платежей с помощью мобильных телефонов в Камбодже.

Наряду с Вьетнамом, Камбоджа также установила двусторонние трансграничные платежные QR-связи с Таиландом и Лаосом.

ВИА/ИЖВ

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