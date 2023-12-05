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Вьетнам и Камбоджа запускают канал трансграничных QR-платежей
В пресс-релизе NBC говорится, что новая платежная система призвана способствовать безопасным, удобным, надежным и доступным трансграничным платежам, поощряя использование местных валют.
Ожидается, что от этого выиграют граждане Камбоджи и Вьетнама, особенно туристы и торговцы, говорится в пресс-релизе.
В нем говорится, что эти усилия предпринимаются в соответствии с меморандумом о взаимопонимании, подписанным двумя центральными банками 8 ноября 2022 года. После подписания меморандума технические рабочие группы с обеих сторон встретились для обсуждения условий взаимодействия и договорились использовать спонсорскую модель для проекта.
Трансграничная система QR-платежей позволяет покупателям и населению приобретать товары и совершать платежи в кхмерских риелях (KHR) во Вьетнаме, а вьетнамцам - использовать вьетнамские донги в Камбодже, сканируя коды KHQR, предоставляемые примерно 1,8 млн камбоджийских торговых точек.
KHQR - это популярная система кодов быстрого реагирования (QR), созданная для розничных платежей в Камбодже. В 2022 году NBC запустила платежный сервис с кодом KHQR, направленный на продвижение розничных платежей с помощью мобильных телефонов в Камбодже.
Наряду с Вьетнамом, Камбоджа также установила двусторонние трансграничные платежные QR-связи с Таиландом и Лаосом.