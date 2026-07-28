НОВОСТИ
Вьетнам и Камбоджа договорились содействовать укреплению взаимосвязанности двух экономик
Председатель Национального собрания Камбоджи Кхуон Судари передала Премьер-министру Ле Минь Хынгу и другим руководителям Вьетнама дружеские приветствия от Премьер-министра Камбоджи Хун Манета и других высших руководителей Камбоджи. Кхуон Судари подчеркнув, что успехи Вьетнама являются успехами и Камбоджи, а также служат ценным опытом для развития страны. Она высоко оценила встречи премьер-министров двух государств на полях многосторонних форумов, а также недавний визит Премьер-министра Хун Манета во Вьетнам, которые способствовали дальнейшему углублению двусторонних отношений.
Стороны подтвердили, что неизменно придают первостепенное значение отношениям добрососедства, традиционной дружбы, всестороннего сотрудничества и долгосрочного устойчивого партнерства между двумя странами, а также выразили удовлетворение позитивной динамикой развития вьетнамско-камбоджийских отношений в последнее время. Политическое доверие продолжает укрепляться благодаря взаимным визитам и контактам на высшем уровне, а также действующим механизмам взаимодействия между двумя партиями и двумя государствами. Особое значение имели государственный визит Генсекретаря, Президента То Лама в Камбоджу, встреча Политбюро ЦК КПВ и Постоянного комитета ЦК Народной партии Камбоджи (НПК), а также встреча руководителей трех партий Вьетнама, Камбоджи и Лаоса в феврале 2026 года. Сотрудничество в области обороны и безопасности остается одним из ключевых направлений, а взаимодействие в экономике, торговле, инвестициях, туризме, образовании, культуре и гуманитарных обменах постоянно расширяется, принося практическую пользу народам двух стран.
Стороны обсудили конкретные меры и сроки реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне, с целью дальнейшего развития вьетнамско-камбоджийских отношений на более практичной, эффективной и устойчивой основе. Особое внимание было уделено поддержанию регулярных контактов и обменов на высоком уровне, углублению сотрудничества в сфере обороны и безопасности, усилению взаимодействия в борьбе с трансграничной преступностью, неукоснительному соблюдению принципа недопущения использования территории одной страны для деятельности против другой, ускорению работ по демаркации и обозначению государственной границы в целях формирования границы мира, стабильности, дружбы, сотрудничества и развития, а также дальнейшему созданию благоприятных условий для стабильного проживания общины лиц вьетнамского происхождения в Камбодже с обеспечением их законных прав и интересов, чтобы они могли вносить активный вклад в социально-экономическое развитие Камбоджи и укрепление дружбы между двумя странами.
Оба руководителя также договорились содействовать укреплению взаимосвязанности двух экономик, прежде всего в сферах транспорта, инфраструктуры, телекоммуникаций, финансов и банковского дела, совместно совершенствовать новые механизмы сотрудничества для более тесной интеграции экономик двух стран, продвигать реализацию проектов скоростных автомагистралей Хошимин — Мокбай и Бавет — Пномпень, ускорить пересмотр и подписание новых соглашений, направленных на облегчение трансграничной торговли и совершенствование управления государственной границей, а также совместно организовать мероприятия по случаю 60-летия установления дипломатических отношений (24 июня 1967 года — 24 июня 2027 года), и активизировать просветительскую работу среди молодежи по сохранению традиций солидарности и дружбы между двумя народами.
В ответ на предложение Председателя Национального собрания Камбоджи о расширении сотрудничества в области науки и технологий, инноваций и привлечения инвестиций из Вьетнама Премьер-министр Ле Минь Хынг рассказал об итогах 3-го пленума ЦК КПВ XIV созыва, на котором были приняты многочисленные решения и политические меры по обновлению модели развития страны, основанной на инновациях. Он полностью согласился с тем, что данное направление обладает большим потенциалом для взаимодополняющего сотрудничества, а также поддержал расширение инвестиций вьетнамских предприятий в Камбоджу.
Обсуждая региональную и международную повестку дня, стороны договорились продолжать тесную координацию и взаимную поддержку в рамках АСЕАН, ООН и механизмов сотрудничества субрегиона Меконга, поддерживать обмен мнениями по вопросам стратегического значения, совместно укреплять единство и центральную роль АСЕАН, а также содействовать мирному урегулированию споров на основе международного права.
Пользуясь случаем, через Председателя Национального собрания Кхуон Судари Премьер-министр Ле Минь Хынг передал Премьер-министру Хун Манету и другим высшим руководителям Камбоджи искренние приветствия и наилучшие пожелания.