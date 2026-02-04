НОВОСТИ
Вьетнам и Казахстан объединяют усилия для создания экономико-финансового коридора
Серик Жумангарин поздравил Генерального секретаря ЦК Коммунистической партии Вьетнама То Лама с успешным проведением XIV съезда КПВ, выразив уверенность в том, что Вьетнам достигнет долгосрочных целей развития и продолжит укреплять свои позиции на международной арене.
Нгуен Хоа Бинь проинформировал казахстанскую сторону о результатах съезда, руководящих принципах внешней политики Вьетнама и ключевых ориентирах социально-экономического развития на предстоящий период. Он отметил, что Вьетнам рассматривает создание международного финансового центра (МФЦ) как новый драйвер быстрого и устойчивого роста в новую эпоху.
Опираясь на три десятилетия поступательного развития двусторонних отношений, стороны договорились о ряде мер по дальнейшему углублению сотрудничества. В торгово-экономической сфере они намерены создать в 2026 году Вьетнамско-казахстанский деловой совет и добиваться увеличения объёма двустороннего товарооборота. Казахстан, в свою очередь, может расширить экспорт во Вьетнам продукции, в которой обладает конкурентными преимуществами, включая муку, говядину и растительное масло, наряду с поставками пшеницы, осуществлявшимися в 2025 году.
Серик Жумангарин подчеркнул, что Казахстан готов стать «золотыми воротами» для выхода Вьетнама на рынки Центральной Азии и Европы, выразив надежду, что Вьетнам, в свою очередь, станет «золотыми воротами» для Казахстана в Юго-Восточную Азию.
Он также сообщил, что Казахстан планирует открыть консульство в Хошимине и провести во Вьетнаме Неделю культуры Казахстана в увязке с предстоящими двусторонними мероприятиями по сотрудничеству. Казахстанская сторона поблагодарила Вьетнам за поддержку на многосторонних площадках, и обе страны договорились продолжать взаимную поддержку кандидатур друг друга в международных организациях.
Нгуен Хоа Бинь предложил активизировать контакты на высшем уровне и на всех уровнях с целью укрепления политической основы для расширения сотрудничества из традиционных сфер в новые направления, такие как технологии, «зелёный» переход, цифровая трансформация и, в особенности, взаимодействие между международными финансовыми центрами двух стран.
В части финансовой взаимосвязанности он выразил надежду, что Казахстан будет содействовать налаживанию связей между регулирующими органами, биржевыми площадками, эмитентами и инвесторами двух стран. Серик Жумангарин приветствовал планы Вьетнама по созданию международного финансового центра, подтвердив готовность Казахстана способствовать сотрудничеству между Международным финансовым центром «Астана» (AIFC) и будущим вьетнамским МФЦ, а также поделиться опытом развития такого хаба.
В тот же день вице-премьер Вьетнама посетил Международный финансовый центр «Астана», где был ознакомлен со структурой и принципами его функционирования. Нгуен Хоа Бинь выразил заинтересованность в укреплении связей между AIFC и международным финансовым центром Вьетнама, что, с учётом сходства модели и организационной структуры, может способствовать формированию межрегионального финансового коридора.
Также 2 февраля Нгуен Хоа Бинь провёл встречу с генеральным директором Национального фонда благосостояния «Самрук-Казына» Нурланом Жакуповым с целью дальнейшего укрепления связей между деловыми кругами двух стран, прежде всего в сферах с высоким потенциалом сотрудничества.
Вице-премьер Вьетнама предложил «Самрук-Казыне» участвовать в формировании цепочек добавленной стоимости и укреплении экономико-финансовой взаимосвязанности между двумя странами и с глобальными рынками, тем самым придавая дополнительный импульс инвестиционному и деловому взаимодействию в предстоящий период. Он также предложил предприятиям, находящимся под управлением фонда, изучить инвестиционные возможности во Вьетнаме, в частности в сфере международного финансового центра, а также в таких перспективных направлениях, как энергетика, горнодобывающая промышленность и телекоммуникации.