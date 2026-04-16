Вьетнам и Италия согласовали ряд направлений экономического сотрудничества

По информации Департамента развития зарубежных рынков (Министерство промышленности и торговли), Министерство промышленности и торговли Вьетнама и Министерство иностранных дел и международного сотрудничества Италии провели десятое заседание Совместного комитета по экономическому сотрудничеству в рамках официального визита Председателя Национального собрания Чан Тхань Ман в Италию.

Сопредседателями заседания выступили заместитель министра промышленности и торговли Вьетнама Фан Тхи Тханг и государственный секретарь Министерства иностранных дел и международного сотрудничества Италии Мария Триподи.

Оба сопредседателя согласились, что проведение заседания сразу после успешного проведения Вьетнамом XIV съезда партийной организации, завершения формирования руководящего аппарата правительства, а также организационной структуры государственной власти является благоприятным моментом для определения направлений и приоритетных сфер сотрудничества, соответствующих ориентирам Вьетнама на ближайшие пять лет. Это также соотносится со стратегиями и политикой Италии в отношении партнёров в условиях сложной и непредсказуемой ситуации в Европе и мире.

В ходе заседания стороны обсудили, рассмотрели и оценили конкретные направления сотрудничества в различных сферах: торговля, энергетика, сотрудничество в целях развития, культура, спорт и туризм, сельское хозяйство, промышленное оборудование, текстиль и швейная промышленность, кожевенно-обувная отрасль, добыча камня, межрегиональное сотрудничество и др.

Кроме того, стороны предложили и согласовали планы дальнейших действий, направленные на дальнейшее увеличение двустороннего товарооборота, а также на использование преимуществ, предоставляемых Соглашением о свободной торговле между Вьетнамом и ЕС (EVFTA), с целью вывода экономического сотрудничества на новый уровень, соответствующий потенциалу двух стран и изменениям в регионе и мире.

Заместитель министра Фан Тхи Тханг подчеркнула, что традиционные дружественные и кооперационные отношения между Вьетнамом и Италией продолжают укрепляться и развиваться.

На этой основе деловые сообщества двух стран продолжают эффективно использовать возможности и благоприятные условия, создаваемые EVFTA, обеспечивая стабильный и устойчивый рост двустороннего товарооборота, несмотря на колебания мирового рынка.

Государственный секретарь Мария Триподи отметила, что Вьетнам является важным стратегическим партнёром Италии и одним из наиболее динамично развивающихся для неё рынков в регионе АСЕАН. Она подтвердила, что Италия будет и далее расширять сотрудничество с Вьетнамом во всех сферах, особенно в области «зелёного» перехода.

На практике Италия входит в число 10 членов Группы международных партнёров (IPG), которые совместно с Вьетнамом объявили о партнёрстве по справедливому энергетическому переходу (JETP) в 2022 году, и уже разработала планы по мобилизации около 500 млн евро для реализации проектов JETP в ближайшие 3–5 лет.

Недавно Италия через Cassa Depositi e Prestiti стала одним из шести доноров проекта гидроаккумулирующей электростанции Бак Ай — первой гидроаккумулирующей электростанции во Вьетнаме.

Особо Мария Триподи подчеркнула, что Италия поддерживает снятие ЕС «жёлтой карточки» с Вьетнама, учитывая эффективные усилия страны по борьбе с ННН-промыслом в последнее время.

Открытие прямого авиарейса Вьетнам — Милан с 2025 года создаёт благоприятные условия для поездок туристов, граждан и бизнеса двух стран; итальянская сторона проведёт пересмотр процедур, чтобы облегчить получение виз для граждан Вьетнама, что будет способствовать развитию культурного, туристического и экономического обмена.

На заседании стороны договорились создать благоприятные условия для взаимного доступа товаров, в которых каждая из сторон обладает преимуществами, а также приоритетно развивать сотрудничество в привлечении инвестиций и передаче технологий в перспективных и новых отраслях, таких как новая энергетика, возобновляемые источники энергии, автоматизация. Одновременно стороны намерены поддерживать и более эффективно использовать существующие основы сотрудничества в таких сферах, как текстиль и швейная промышленность, кожевенно-обувная отрасль, борьба с изменением климата, электронное оборудование, культура и туризм.

По итогам заседания стороны подписали Протокол десятого заседания Совместного комитета по экономическому сотрудничеству между Министерством промышленности и торговли Вьетнама и Министерством иностранных дел и международного сотрудничества Италии и договорились провести одиннадцатое заседание Комитета в Ханое в 2027 году.