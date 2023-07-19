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Вьетнам и Италия налаживают сотрудничество в борьбе с преступностью
На переговорах с министром внутренних дел принимающей стороны чиновники отметили результаты сотрудничества между двумя министерствами, в том числе подписание в 2014 году соглашения о взаимодействии в борьбе с преступностью.
Министерство общественной безопасности Вьетнама направило в Италию множество сотрудников для участия в учебных курсах по борьбе с преступностью, проводимых МВД, а также в курсах по миротворчеству, финансируемых итальянским правительством.
Генерал То Лам с удовлетворением отметил позитивное и всестороннее развитие отношений между Вьетнамом и Италией за последние 50 лет. По его словам, благодаря обменам высокопоставленными делегациями и механизмам сотрудничества, две страны укрепили существенное и эффективное сотрудничество в области политики, дипломатии, экономики, национальной обороны и безопасности, науки и технологии, культуры и образования, а также связей между населенными пунктами.
На переговорах с министром юстиции генерал То Лам высоко оценил включение итальянским правительством Вьетнама в список 20 приоритетных стран в области торгового и инвестиционного сотрудничества в этом году, а также принятие новой стратегии по активизации сотрудничества в области развития с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), что создает благоприятные условия для поднятия отношений двух стран на новую высоту.
По его словам, Вьетнам готов служить мостом между Италией и АСЕАН, помогать Италии участвовать в механизмах сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе и поддерживать страну на многосторонних форумах.
Министр отметил, что наряду с соглашением 2014 г. для двустороннего сотрудничества в области предупреждения и борьбы с преступностью важны два других, подписанных по этому случаю, - о выдаче и передаче осужденных лиц.
Нордио, в свою очередь, предложил обеим сторонам в ближайшее время завершить собственные процедуры по введению в действие новых правовых документов, расширить обмен высокопоставленными делегациями, а также обмениваться информацией и опытом в области борьбы с преступностью, особенно организованной, транснациональной, высокотехнологичной, наркотиками и экономическими преступлениями, а также контрабандой людей.