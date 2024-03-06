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Вьетнам и Иран провели политические консультации на уровне заместителей министров иностранных дел

Заместитель министра иностранных дел Нгуен Минь Ханг посетила Иран с рабочим визитом 3-4 марта, в ходе которого она сопредседательствовала на восьмых политических консультациях со своим иранским коллегой Али Багери Кани. В ходе политических консультаций обсуждались конкретные меры по активизации двусторонних связей в области политики, дипломатии, экономики, торговли, культуры, образования, туризма, обмена людьми, включая обмен делегациями на всех уровнях, упрощение выдачи виз для фирм с целью расширения связей, обмена информацией и расширения возможностей для бизнеса. Они договорились в ближайшее время провести 10-е заседание Совместного комитета Вьетнам-Иран и эффективно реализовывать подписанные соглашения о сотрудничестве. Стороны также обменялись мнениями по глобальным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.

В рамках своего визита Нгуен Минь Ханг встретилась с министром иностранных дел Ирана Хоссейном Амир-Абдоллахианом, заместителем министра иностранных дел по вопросам экономической дипломатии Мехди Сафари и заместителем министра промышленности, горнодобывающей промышленности и торговли Мехди Зейгами, а также провела рабочие встречи с вице-президентом Палаты торговли, промышленности, шахт и сельского хозяйства Ирана (ICCIMA) Гадиром Гияфехом и председателем группы парламентариев дружбы Иран-Вьетнам Джалилем Рахими Джуханом Абади.

В ходе встреч обе стороны подтвердили свою приверженность реализации результатов и договоренностей, достигнутых в ходе предыдущих визитов и встреч на высоком уровне, подчеркнув важность рабочего визита председателя Национального собрания Вьетнама Выонг Динь Хюэ в сентябре прошлого года.

Министр иностранных дел Ирана высоко оценил региональное положение Вьетнама и его достижения в области развития, а также подтвердил готовность Ирана укреплять дружбу и многостороннее сотрудничество с Вьетнамом.
Заместитель министра иностранных дел Сафари рассказал о сильных сторонах Ирана в области строительства и инфраструктуры, технологий, здравоохранения, услуг, энергетики и выразил надежду, что обе стороны рассмотрят возможность расширения сотрудничества в тех областях, где они обладают сильными сторонами и потенциалом.

Руководители иранских министерств и ведомств назвали Вьетнам важным торговым партнером. Они предложили увеличить обмен делегациями по продвижению торговли, участвовать в выставках и ярмарках, проводимых в каждой стране, и пожелали, чтобы обе стороны развивали сотрудничество в области туризма, культуры и обмена между людьми.

Нгуен Минь Ханг, в свою очередь, пообещала тесно сотрудничать с соответствующими вьетнамскими ведомствами для реализации обязательств и соглашений, достигнутых лидерами двух стран, и изучить предложения Ирана во время своей поездки.

Она считает, что, используя сильные стороны и динамизм экономики, Вьетнам и Иран имеют значительный потенциал для дальнейшего роста в обозримом будущем.

ВИА/ИЖВ

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