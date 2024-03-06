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Вьетнам и Иран провели политические консультации на уровне заместителей министров иностранных дел
В рамках своего визита Нгуен Минь Ханг встретилась с министром иностранных дел Ирана Хоссейном Амир-Абдоллахианом, заместителем министра иностранных дел по вопросам экономической дипломатии Мехди Сафари и заместителем министра промышленности, горнодобывающей промышленности и торговли Мехди Зейгами, а также провела рабочие встречи с вице-президентом Палаты торговли, промышленности, шахт и сельского хозяйства Ирана (ICCIMA) Гадиром Гияфехом и председателем группы парламентариев дружбы Иран-Вьетнам Джалилем Рахими Джуханом Абади.
В ходе встреч обе стороны подтвердили свою приверженность реализации результатов и договоренностей, достигнутых в ходе предыдущих визитов и встреч на высоком уровне, подчеркнув важность рабочего визита председателя Национального собрания Вьетнама Выонг Динь Хюэ в сентябре прошлого года.
Министр иностранных дел Ирана высоко оценил региональное положение Вьетнама и его достижения в области развития, а также подтвердил готовность Ирана укреплять дружбу и многостороннее сотрудничество с Вьетнамом.
Заместитель министра иностранных дел Сафари рассказал о сильных сторонах Ирана в области строительства и инфраструктуры, технологий, здравоохранения, услуг, энергетики и выразил надежду, что обе стороны рассмотрят возможность расширения сотрудничества в тех областях, где они обладают сильными сторонами и потенциалом.
Руководители иранских министерств и ведомств назвали Вьетнам важным торговым партнером. Они предложили увеличить обмен делегациями по продвижению торговли, участвовать в выставках и ярмарках, проводимых в каждой стране, и пожелали, чтобы обе стороны развивали сотрудничество в области туризма, культуры и обмена между людьми.
Нгуен Минь Ханг, в свою очередь, пообещала тесно сотрудничать с соответствующими вьетнамскими ведомствами для реализации обязательств и соглашений, достигнутых лидерами двух стран, и изучить предложения Ирана во время своей поездки.
Она считает, что, используя сильные стороны и динамизм экономики, Вьетнам и Иран имеют значительный потенциал для дальнейшего роста в обозримом будущем.