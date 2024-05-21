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Вьетнам и Индонезия укрепляют сотрудничество в области безопасности
На приеме генерал армии То Лам подчеркнул, что за последние 70 лет отношения дружбы и сотрудничества между Вьетнамом и Индонезией неуклонно развивались, особенно после того, как в 2013 году они повысили статус своих отношений до стратегического партнерства.
Он также отметил, что сотрудничество в области безопасности было эффективно реализовано благодаря таким соглашениям, как соглашение об экстрадиции и меморандум о взаимопонимании по укреплению антитеррористического сотрудничества. В результате Министерство общественной безопасности (МОБ) Вьетнама и Национальная полиция Индонезии расширили обмен информацией о предотвращении преступлений и борьбе с ними, а также скоординировали свои действия по обеспечению безопасности граждан двух стран.
Обе стороны продолжают поддерживать сотрудничество в рамках Совещания министров АСЕАН по вопросам транснациональной преступности (AMMTC), Совещания министров АСЕАН по вопросам наркотиков (AMMD) и Конференции начальников полиции АСЕАН (ASEANAPOL).
Генерал армии То Лам предложил, чтобы обе стороны продолжали расширять обмен делегациями руководителей высокого уровня, поддерживали механизм диалога по вопросам безопасности на уровне заместителей министра между Министерством общественной безопасности Вьетнама и Национальной полицией Индонезии.
По его словам, обеим сторонам необходимо координировать усилия по эффективной реализации подписанных между двумя странами документов о сотрудничестве для повышения эффективности предотвращения преступлений и защиты граждан, а также содействовать переговорам по подписанию Меморандума о взаимопонимании по сотрудничеству в области предотвращения торговли людьми и борьбы с ней.
Стороны должны укреплять сотрудничество, регулярно обмениваться информацией, делиться опытом, тесно координировать передачу сообщений высокого уровня и развивать специализированное сотрудничество, а также сотрудничать в целях предотвращения использования территории одной страны любыми лицами или организациями для осуществления деятельности, наносящей ущерб безопасности и порядку другой страны, отметил генерал То Лам.
Со своей стороны, заместитель командующего Национальной полиции Индонезии Агус Андрианто подтвердил, что это ведомство, в частности, и индонезийские органы власти, в целом, желают продолжать укреплять более тесное сотрудничество с Министерством общественной безопасности Вьетнама для углубления отношений стратегического партнерства между двумя странами.
В первой половине того же дня Министерство общественной безопасности Вьетнама организовало 3-й диалог по вопросам безопасности на уровне заместителей министра между Министерством общественной безопасности Вьетнама и Национальной полицией Индонезии, на котором сопредседательствовали член ЦК КПВ, замминистра общественной безопасности Вьетнама генерал-полковник Лыонг Там Куанг и Заместитель командующего Национальной полиции Индонезии Агуса Андрианто.
Обе стороны обменялись информацией о сотрудничестве в предотвращении и борьбе с наркопреступностью, торговлей людьми, терроризмом, обеспечении кибербезопасности, в подготовке вьетнамских офицеров, участвующих в миротворческих силах ООН, предложили направления сотрудничества в будущем.