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Вьетнам и Индонезия способны сыграть роль стратегических посредников в развитии связей АСЕАН и России
Однако, по его словам, сотрудничество по-прежнему сталкивается с рядом вызовов. Объём торговли между АСЕАН и Россией остаётся относительно скромным по сравнению с общим внешнеторговым оборотом АСЕАН. Кроме того, уровень транспортной и логистической связанности между Россией и Юго-Восточной Азией пока не соответствует потенциалу взаимодействия, особенно на фоне конкуренции со стороны таких крупных партнёров АСЕАН, как Китай, США, Япония и Европейский союз, уже имеющих глубокое экономическое присутствие в регионе.
Тем не менее, по мнению доктора Арисмана, перспективы отношений между АСЕАН и Россией до 2030 года остаются благоприятными благодаря общности интересов сторон. Он отметил, что саммит в Казани, приуроченный к 35-летию установления отношений АСЕАН – Россия, знаменует собой важный переход от преимущественно политического диалога к более устойчивым институциональным механизмам и практическому сотрудничеству. Основное внимание на встрече уделялось вопросам, напрямую влияющим на жизнь людей и устойчивость экономик, таким как энергетическая безопасность, продовольственная безопасность, логистика и цифровая трансформация. Это отражает растущее совпадение интересов АСЕАН и России в условиях быстро меняющейся международной среды.
Особое внимание уделяется утверждённому Плану действий АСЕАН – Россия на 2026–2030 годы, который станет основой сотрудничества в ближайшем периоде. Также приняты Казанская декларация 2026 года «АСЕАН – Россия: Единство в многообразии – 35 лет партнёрства», декларации о сотрудничестве в энергетике и культуре, а также рабочий план на 2026–2030 годы. По словам эксперта, в ближайшие годы приоритетными направлениями станут энергетика, продовольственная безопасность, торговля и инвестиции, цифровая трансформация, развитие логистической инфраструктуры, а также укрепление связей между АСЕАН и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС).
В сфере энергетической и продовольственной безопасности доктор Ариcман отметил, что эти направления становятся ключевыми столпами нового этапа партнёрства АСЕАН – Россия.
В энергетике Россия рассматривается как стратегическая альтернатива традиционным поставщикам, позволяющая снизить риски, связанные с колебаниями цепочек поставок и чрезмерной зависимостью от ограниченных ресурсов. Сотрудничество постепенно расширяется в высокотехнологичные области, такие как сжиженный природный газ (СПГ), водород и гражданская атомная энергетика, что соответствует тенденциям энергетического перехода в АСЕАН. Кроме того, опыт России в развитии крупной инфраструктуры может поддержать региональные инициативы по энергетической интеграции.
В сфере продовольственной безопасности Россия является одним из ведущих мировых экспортёров пшеницы и удобрений, играя важную роль в обеспечении стабильности поставок и снижении ценовой волатильности на мировых рынках. Одновременно развивается сотрудничество в области агрологистики, послеуборочного хранения продукции, аграрных исследований и внедрения современных технологий в сельское хозяйство, что способствует формированию более устойчивых продовольственных систем.
Говоря о возможностях Вьетнама и Индонезии, доктор Ариcман отметил, что обе страны имеют благоприятные условия для более активного участия в инициативах сотрудничества АСЕАН – Россия.
Для Вьетнама значительным преимуществом является соглашение о свободной торговле с ЕАЭС. Этот механизм позволяет стране играть роль моста между АСЕАН и евразийским регионом, а также привлекать инвестиции в логистику, инфраструктуру и производство. В энергетике Вьетнам может расширять сотрудничество с Россией в сферах СПГ, водорода и зелёных технологий, что соответствует целям энергетической безопасности и устойчивого развития.
Индонезия, являясь крупнейшей экономикой АСЕАН и демонстрируя высокий спрос на энергоресурсы и промышленное развитие, обладает значительным потенциалом для взаимодействия с Россией в горнодобывающей отрасли, производстве удобрений, газовом секторе, перерабатывающей промышленности и инфраструктурном строительстве.
В свою очередь, Вьетнам и Индонезия располагают широкими возможностями для развития цифрового партнёрства в таких сферах, как искусственный интеллект, кибербезопасность, финтех и цифровая инфраструктура, опираясь на молодое население и динамично развивающиеся стартап-экосистемы.
Доктор Ариcман отметил, что сочетание масштабов рынка, стратегического положения и потенциала цифровой экономики позволит Вьетнаму и Индонезии стать ключевыми партнёрами, способными эффективно использовать возможности инициатив АСЕАН – Россия в период 2026–2030 годов, принося значительные выгоды обеим странам