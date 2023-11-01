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Вьетнам и Индонезия провел третий диалог по оборонной политике
В ходе диалога заместитель министра Хоанг Суан Чиен подтвердил, что Вьетнам последовательно следует внешней политике независимости, самостоятельности, мира, дружбы, многосторонности и диверсификации связей, а также оборонной политике «четырех нет», включающей отказ от участия в военных союзах, присоединение к одной стране для действий против другой, отсутствие иностранных военных баз на территории Вьетнама или использование Вьетнама в качестве рычага противодействия другим странам, а также отказ от применения силы или угрозы ее применения в международных отношениях.
Донни Хермаван Тауфанто, в свою очередь, назвал оборонные связи одной из основ двустороннего всестороннего сотрудничества и пообещал укреплять взаимовыгодные оборонные связи, соответствующие значительному потенциалу обеих стран.
Обе стороны разделили мнение о том, что двустороннее сотрудничество, основанное на согласованном содержании второго диалога, привело к важным результатам в различных областях, включая обмен делегациями на всех уровнях, поддержание механизмов консультаций и диалога, сотрудничество между различными родами войск, подготовку кадров и взаимную поддержку на многосторонних форумах под руководством АСЕАН.
Вьетнамская сторона высоко оценила подписание в декабре 2021 г. соглашения о совместных процедурах обучения между двумя ВМС, а в декабре 2022 г. - Меморандума о сотрудничестве в области охраны и безопасности на море между двумя силами береговой охраны, заложившего основу для повышения эффективности сотрудничества в области охраны правопорядка на море.
Обе стороны также высоко оценили итоги состоявшихся в тот же день пятого заседания совместной рабочей группы по военно-оборонному сотрудничеству и третьего заседания совместной рабочей группы по сотрудничеству в области оборонной промышленности.
Говоря о будущих направлениях сотрудничества, они подтвердили свою приверженность дальнейшему укреплению ориентированного на результат и эффективного двустороннего оборонного сотрудничества, чтобы способствовать усилиям двух стран в повышении уровня отношений до всеобъемлющего стратегического партнерства с акцентом на обмен делегациями всех уровней, эффективные механизмы консультаций и диалога, практическую и эффективную координацию между военно-морскими силами, береговой охраной, оборонной промышленностью, подготовку кадров и стратегические исследования, а также области их сильных сторон и потребностей.
Они договорились оказывать взаимную поддержку на многосторонних форумах и механизмах, особенно на тех, которые возглавляет АСЕАН, и поддерживать мероприятия, проводимые другой страной.
В отношении глобальных и региональных вопросов, представляющих взаимный интерес, стороны высоко оценили роль АСЕАН и возглавляемых ею механизмов, а также подтвердили свои совместные усилия по активному содействию укреплению солидарности АСЕАН и ее центральной роли в региональной архитектуре безопасности.
Стороны также подчеркнули важность обеспечения свободы, безопасности судоходства и авиации в Восточном море. Они подчеркнули необходимость активизации обязательств и эффективного выполнения Декларации о поведении сторон в Восточном море (DOC), работы по скорейшему завершению переговоров и подписанию содержательного и эффективного Кодекса поведения в Восточном море (COC), соответствующего нормам международного права, включая Конвенцию ООН по морскому праву 1982 г. .