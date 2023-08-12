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Вьетнам и Индонезия обмениваются опытом экологического аудита отходов

11 августа в Ханое Государственный аудит Вьетнама и Комитет по аудиту Индонезии провели 3-й совместный семинар на тему «Экологический аудит отходов». На семинаре сопредседательствовали государственный генеральный аудитор Нго Ван Туан и председатель Комитета по аудиту Индонезии Исма Ятун. 11 августа в Ханое Государственный аудит Вьетнама и Комитет по аудиту Индонезии провели 3-й совместный семинар на тему «Экологический аудит отходов». На семинаре сопредседательствовали государственный генеральный аудитор Нго Ван Туан и председатель Комитета по аудиту Индонезии Исма Ятун.

Генеральный государственный аудитор Нго Ван Туан сказал, что Государственный аудит Вьетнама особенно ценит поддержку Индонезийского Комитета по аудиту для Государственного аудита Вьетнама в области экологического аудита.

В 2018 году в рамках проекта GIG, спонсируемого Агентством США по международному развитию (USAID), эксперты Комитета по аудиту Индонезии поддержали Государственный аудит Вьетнама по методам операционного аудита и экологического аудита, обслуживая аудит «Экологический менеджмент для промышленных зон в провинции Бакнинь».

На семинаре главный аудитор Ле Тунг Лам представил презентацию об управлении отходами во Вьетнаме и роли Государственного аудита. По словам г-на Ле Тунг Лама, в настоящее время Государственный аудит Вьетнама определяет экологический аудит как одно из ключевых направлений в области управления отходами. В период с 2016 по 2023 год Государственный аудит провел аудит по всем 3 типам: операционный, финансовый и аудит соответствия.

В ближайшее время Государственный аудит Вьетнама будет внимательно следить за точками зрения, целями и столпами развития, утвержденными в рамках Стратегии развития Государственного аудита Вьетнама до 2030 года, чтобы продвигать деятельность, развивать и укреплять потенциал для экологического аудита, - сказал Ле Тунг Лам.

Делясь уроками аудитов, представитель Комитета по аудиту Индонезии сказал, что использование экспертов на каждом этапе аудита очень полезно для получения качественных результатов аудита. Поскольку в аудите участвует множество заинтересованных сторон, важно улучшить межсекторальную координацию на каждом этапе аудита для сбора и анализа больших объемов данных и их анализа, использование технологий очень важно для преодоления трудностей…

ИЖВ/ВИА

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