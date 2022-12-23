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Вьетнам и Индонезия намерены достичь 15 млрд. долл. США в двусторонней торговле до 2028 года
Лидеры двух стран заявили, что переговоры прошли успешно, и обе стороны достигли консенсуса по ряду важных областей сотрудничества.
Вьетнамско-индонезийское стратегическое партнерство преодолело трудности и стало более надежным благодаря более прочным экономическим связям, заявили они, добавив, что договорились содействовать визитам на всех уровнях и эффективно внедрять механизмы сотрудничества.
Лидеры заявили, что Совместная комиссия по двустороннему сотрудничеству эффективно реализовала соглашения о сотрудничестве и разработала план действий по реализации стратегического партнерства на период 2024-2028 гг. Двусторонняя торговля неуклонно растет более сбалансированным образом, облегчая фирмам диверсификацию инвестиций и развитие цифровой экономики и трансформации, «зеленой» экономики, возобновляемых источников энергии, туризма, услуг и частоты полетов.
Обе стороны также обязались укреплять связи в области национальной обороны и безопасности, морского сотрудничества, народной дипломатии и деловых обменов.
Президент Фук сказал, что двусторонняя торговля достигла 11,5 млрд. долл. США в 2021 году, на 2 года раньше запланированного срока, и в этом году эта цифра может достичь 13 млрд. долл. США. В следующем году две страны отметят 10-летие своего стратегического партнерства, открыв новую главу в двусторонних отношениях.
Чтобы достичь целевого показателя двусторонней торговли в размере 15 млрд. долл. США или выше до 2028 года, президент Видодо предложил Вьетнаму создать благоприятные условия для ввоза в страну индонезийских товаров, особенно сельскохозяйственной продукции. Он также согласился с предложением президента Фука активизировать двустороннее инвестиционное сотрудничество.
Высоко оценив доверие Вьетнама к индонезийским предприятиям, работающим в стране в различных областях, президент Видодо сказал, что Индонезия инвестировала во Вьетнаме в 101 проект на сумму 611,7 млн. долл. США. Он также поблагодарил вьетнамское правительство за решение проблем, с которыми сталкиваются индонезийские инвесторы.
Он сообщил прессе, что два лидера пообещали активизировать сотрудничество в области чистой и возобновляемой энергетики. Он также приветствовал подписание сделок в области энергетики и горнодобывающей промышленности, которые, по его словам, будут способствовать развитию солнечной энергетики, гидротехнологий и «умных» сетей электроснабжения. Президент Индонезии также высоко оценил эффективное партнерство в области электромотоциклов и аккумуляторов для электромобилей.
Что касается сотрудничества в области туризма, президент Видодо заявил, что две страны будут стремиться достичь числа туристов как до пандемии и завершить планы по запуску нового авиамаршрута, связывающего Дананг и Яву, и увеличению частоты рейсов между Хошимином и Джакартой.
Что касается региональных и глобальных проблем, президенты Вьетнама и Индонезии пообещали активизировать сотрудничество на региональных и глобальных форумах, особенно в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и Организации Объединенных Наций.
По вопросу Восточного моря они пообещали работать вместе, чтобы содействовать созданию единой и самостоятельной АСЕАН; поддерживать ее центральную роль и общую позицию АСЕАН по вопросу Восточного моря; и обеспечивать мир, безопасность, свободу судоходства и пролетов в соответствии с международным правом и Конвенция Организации Объединенных Наций 1982 года по морскому праву (ЮНКЛОС).
Два лидера также заявили, что обсудили приоритеты Индонезии в течение ее председательства в АСЕАН в 2023 году. Президент Фук поздравил Индонезию с выполнением ее роли председателя G20 в 2022 году и пообещал поддержать Индонезию в ее роли председателя АСЕАН в 2023 году с темой «Вопросы АСЕАН: эпицентр роста».