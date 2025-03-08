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Вьетнам и Индонезия намерены вывести двусторонние отношения на новый уровень
В 2024 году объем торговли между двумя странами достиг 16,7 миллиарда долларов США, что вдвое превышает показатель 2020 года и приближается к цели в 18 миллиардов долларов США к 2028 году, которая, как ожидается, будет достигнута с опережением графика.
Помимо торговли, сотрудничество распространилось и на сферу образования, в рамках которого налажено партнерство между университетами, студентами и преподавателями. Две страны также сотрудничали в строительстве мечети в Лонгсуйен, провинция Анжанг в дельте Меконга, что способствовало укреплению связей между общинами и созданию возможностей для развития индустрии халяль.
Посол Абди также отметил завершение переговоров по делимитации исключительной экономической зоны (ИЭЗ) между двумя странами, что сулит ощутимые выгоды для обоих государств.
Говоря о значении визита То Лама, дипломат отметил, что это первый визит главы вьетнамской партии в Индонезию с 2017 года. Ожидается, что в сопровождении высокопоставленной вьетнамской делегации То Лам сосредоточится на развитии торговли, инвестиций и делового сотрудничества, включая встречи с представителями деловых кругов обеих стран.
Посол выразил надежду, что этот визит ознаменует новую главу в двусторонних отношениях, и обе страны будут стремиться к достижению общей цели - стать странами с высоким уровнем дохода к 2045 году.
Заглядывая в будущее, он ожидает подписания нескольких меморандумов о взаимопонимании, охватывающих широкий спектр отраслей, включая политику, экономику, технологии, искусственный интеллект, полупроводники, образование и сельское хозяйство.
Он подчеркнул неиспользованный потенциал торгового сотрудничества и отметил усилия Общества индонезийско-вьетнамской дружбы по продвижению культурных и межличностных обменов.
Благодаря своим тесным и многогранным отношениям Вьетнам и Индонезия имеют все шансы оказывать положительное влияние на Юго-Восточную Азию, способствуя региональной стабильности в условиях глобальной неопределенности.