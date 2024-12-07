Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Вьетнам и Индия укрепляют сотрудничество в области безопасности

5 декабря в Ханое состоялась встреча члена Политбюро и министра общественной безопасности генерала Лыонг Там Куанга с находящимся в стране заместителем советника по национальной безопасности Индии Паваном Капуром.
  Министр общественной безопасности генерал Лыонг Там Куанг (справа) встречается с заместителем советника по национальной безопасности Индии Паваном Капуром в Ханое. Фото: ВИA  
Паван Капур находится в Ханое с рабочим визитом и в рамках третьего вьетнамcко-индийского диалога по вопросам безопасности на уровне заместителей министров.

Во время встречи Лыонг Там Куанг подчеркнул, что вьетнамско-индийское всеобъемлющее стратегическое партнерство имеет прочную основу и сильное политическое доверие. Он отметил важнейшую роль сотрудничества в области безопасности как основы двусторонних отношений, способствующей стабильности и развитию обеих стран.

По его словам, Министерство общественной безопасности Вьетнама (МОБ) и Совет национальной безопасности Индии (СНБ) регулярно проводят обмены делегациями высокого уровня, обмениваются стратегической информацией по вопросам, представляющим взаимный интерес, укрепляют сотрудничество в области предотвращения и борьбы с транснациональной преступностью, а также координируют подготовку кадров для повышения потенциала.

Министр высоко оценил плодотворные результаты третьего вьетнамско-индийского диалога по вопросам безопасности, отметив, что он является жизненно важной возможностью для конкретизации инициатив по сотрудничеству, способствуя углублению стратегических связей между двумя странами и укреплению взаимодействия между МОБ и СНБ.

Лыонг Там Куанг предложил обеим сторонам продолжать оказывать друг другу поддержку по региональным и международным вопросам; увеличить обмен делегациями высокого уровня для эффективной реализации двусторонней политики; расширить обмен информацией по глобальным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес, через многосторонние и двусторонние механизмы.

Обе стороны должны расширять сотрудничество в борьбе с транснациональными преступлениями, включая киберпреступность, терроризм, торговлю людьми, экономические преступления и преступления, связанные с наркотиками, добавил он.

Он также подчеркнул важность обеспечения безопасности граждан обеих стран, живущих, работающих и путешествующих на территории друг друга, а также безопасности визитов на высоком уровне, переговоров и заключения соглашений о сотрудничестве в борьбе с транснациональными преступлениями, такими как киберпреступность, торговля наркотиками и людьми.

Он сказал, что Вьетнам надеется, что Индия будет играть более активную роль в Индо-Тихоокеанском регионе через многосторонние механизмы и политику, такие как политика «Действуй на Восток» и «Индо-Тихоокеанская инициатива». Он также призвал СНБ продолжать поддерживать МОБ в усилиях по наращиванию потенциала посредством стипендий, программ обучения и технологического обновления.

Со своей стороны, Капур высоко оценил достижения вьетнамо-индийского диалога по вопросам безопасности, заявив, что благодаря таким устойчивым механизмам, как этот диалог, две страны эффективно сотрудничают в деле обеспечения национальной безопасности и поддержания общественного порядка и безопасности в каждой стране, а также в решении региональных и глобальных проблем.

Он подтвердил приверженность СНБ углублению сотрудничества в области безопасности с МОБ, особенно в рамках Плана действий по реализации Всеобъемлющего стратегического партнерства на период 2024-2028 гг.

ИЖВ/ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам принял президента и генерального директора NVIDIA

Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам принял президента и генерального директора NVIDIA

Партия и государство Вьетнама рассматривают американского технологического гиганта NVIDIA в качестве ведущего стратегического партнера в области полупроводников и искусственного интеллекта – двух областях, которые являются приоритетными для прорывов страны в повышении производительности и конкурентоспособности, заявил 6 декабря генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам.
ПОДРОБНЕЕ

Top