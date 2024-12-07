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Вьетнам и Индия укрепляют сотрудничество в области безопасности
Во время встречи Лыонг Там Куанг подчеркнул, что вьетнамско-индийское всеобъемлющее стратегическое партнерство имеет прочную основу и сильное политическое доверие. Он отметил важнейшую роль сотрудничества в области безопасности как основы двусторонних отношений, способствующей стабильности и развитию обеих стран.
По его словам, Министерство общественной безопасности Вьетнама (МОБ) и Совет национальной безопасности Индии (СНБ) регулярно проводят обмены делегациями высокого уровня, обмениваются стратегической информацией по вопросам, представляющим взаимный интерес, укрепляют сотрудничество в области предотвращения и борьбы с транснациональной преступностью, а также координируют подготовку кадров для повышения потенциала.
Министр высоко оценил плодотворные результаты третьего вьетнамско-индийского диалога по вопросам безопасности, отметив, что он является жизненно важной возможностью для конкретизации инициатив по сотрудничеству, способствуя углублению стратегических связей между двумя странами и укреплению взаимодействия между МОБ и СНБ.
Лыонг Там Куанг предложил обеим сторонам продолжать оказывать друг другу поддержку по региональным и международным вопросам; увеличить обмен делегациями высокого уровня для эффективной реализации двусторонней политики; расширить обмен информацией по глобальным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес, через многосторонние и двусторонние механизмы.
Обе стороны должны расширять сотрудничество в борьбе с транснациональными преступлениями, включая киберпреступность, терроризм, торговлю людьми, экономические преступления и преступления, связанные с наркотиками, добавил он.
Он также подчеркнул важность обеспечения безопасности граждан обеих стран, живущих, работающих и путешествующих на территории друг друга, а также безопасности визитов на высоком уровне, переговоров и заключения соглашений о сотрудничестве в борьбе с транснациональными преступлениями, такими как киберпреступность, торговля наркотиками и людьми.
Он сказал, что Вьетнам надеется, что Индия будет играть более активную роль в Индо-Тихоокеанском регионе через многосторонние механизмы и политику, такие как политика «Действуй на Восток» и «Индо-Тихоокеанская инициатива». Он также призвал СНБ продолжать поддерживать МОБ в усилиях по наращиванию потенциала посредством стипендий, программ обучения и технологического обновления.
Со своей стороны, Капур высоко оценил достижения вьетнамо-индийского диалога по вопросам безопасности, заявив, что благодаря таким устойчивым механизмам, как этот диалог, две страны эффективно сотрудничают в деле обеспечения национальной безопасности и поддержания общественного порядка и безопасности в каждой стране, а также в решении региональных и глобальных проблем.
Он подтвердил приверженность СНБ углублению сотрудничества в области безопасности с МОБ, особенно в рамках Плана действий по реализации Всеобъемлющего стратегического партнерства на период 2024-2028 гг.