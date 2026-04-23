Вьетнам и Индия продвигают взаимодействие в текстильной и обувной промышленности

Торговый советник Вьетнама в Индии Буй Чунг Тхыонг выступает с вступительной речью на семинаре. (Фото: ВИА)

22 апреля Торговое представительство Вьетнама в Индии провело онлайн-семинар на тему «Укрепление связей, сотрудничества и инноваций в сфере кожевенно-обувной и текстильной промышленности Вьетнама и Индии».



В семинаре приняли участие многочисленные представители органов управления, отраслевых ассоциаций, организаций по продвижению торговли, исследовательских институтов и делового сообщества двух стран.



Торговый советник Вьетнама в Индии Буй Чунг Тхыонг подчеркнул, что Вьетнам и Индия являются динамично развивающимися экономиками с высокой взаимодополняемостью в цепочках создания стоимости в текстильной и обувной промышленности. В условиях реструктуризации глобальных цепочек поставок в сторону диверсификации, устойчивости и цифровой трансформации это является благоприятным моментом для активизации сотрудничества двух стран, направленного на формирование интегрированных цепочек создания стоимости и повышение добавленной стоимости продукции.

Представитель Центрального шёлкового совета (CSB) выступает на семинаре. (Фото: ВИА)

Говоря о шёлковой отрасли, исполнительный директор Центрального шёлкового совета (CSB) при Министерстве текстильной промышленности Правительства Индии П. Сивакумар отметил, что Индия является одним из крупнейших производителей шёлка в мире с развитой системой исследований и разработок. Он подчеркнул потенциал сотрудничества между двумя странами в области селекции шелкопряда, передачи технологий, подготовки кадров и развития продукции с высокой добавленной стоимостью, включая применение вне текстильной сферы, например в косметике и фармацевтике. Он также предложил усилить научное сотрудничество и призвал Вьетнам активнее участвовать в международных механизмах взаимодействия в сфере шелководства.



С точки зрения привлечения инвестиций представитель Invest India — Агентства по продвижению инвестиций при Министерстве промышленности и торговли Индии — Адитья Дас отметил, что Индия располагает развитой производственной экосистемой и разнообразными мерами поддержки, создающими благоприятные условия для иностранных инвесторов. По его словам, экономики двух стран взаимодополняемы: Вьетнам обладает преимуществами в производстве готовой одежды, тогда как Индия сильна в сырьевых ресурсах, пряже и тканях. Это открывает широкие возможности для сотрудничества в торговле, создании совместных предприятий и формировании интегрированных цепочек поставок.



Представитель Вьетнама Нгуен Тхи Няй из Центрального научно-исследовательского института шелководства высоко оценила программы подготовки кадров и сотрудничества Индии, выразив заинтересованность в расширении взаимодействия в научных исследованиях, особенно в технологиях переработки коконов и разработке новых шёлковых продуктов. Она предложила активизировать программы подготовки кадров и обмена специалистами, а также высказала инициативу о поддержке со стороны CSB в присоединении института к Международному шёлковому совету.



В рамках семинара представители организаций по продвижению торговли и отраслевых ассоциаций представили ряд специализированных ярмарок и выставок, планируемых к проведению во Вьетнаме и Индии в ближайшее время, пригласив деловые круги обеих стран к активному участию.