Вьетнам и Индия проводили диалог по вопросам безопасности в Нью-Дели

13 сентября в Нью-Дели, Индия, состоялся 2-й Вьетнамско-индийский диалог по вопросам безопасности.

На Диалоге заместитель министра общественной безопасности, генерал-полковник Лыонг Там Куанг возглавил вьетнамскую делегацию на мероприятии, а со стороны Индии заместитель советника по национальной безопасности Викрам Мисри возглавил делегацию Секретариата Совета национальной безопасности (NSCS).

В рамках Диалога стороны откровенно обсудили ряд вопросов, представляющих взаимный интерес. Викрам Мисри напомнил об Индо-Тихоокеанской инициативе (IPOI) премьер-министра Индии Нарендры Моди, которая направлена на совместные усилия по сохранению, поддержке и защите морской отрасли.

Вьетнам всегда высоко ценил роль Индии в содействии региональному миру и безопасности, а также в формировании индо-тихоокеанской структуры.

Обе стороны договорились сотрудничать и координировать свои действия по таким вопросам, как борьба с терроризмом, а также согласовали усилия для борьбы с экстремизмом, терроризмом, производством и незаконным оборотом наркотиков и оружия в этом районе.

Индийская сторона также вызвалась продолжить поддержку Вьетнама в программах наращивания потенциала, включая подготовку офицеров Министерства общественной безопасности для выполнения миротворческой миссии ООН, обмен опытом в области сетевой безопасности.

Будучи морскими государствами, Индия и Вьетнам в долгосрочной перспективе заинтересованы в обеспечении мира и безопасности в общем морском пространстве. На этом диалоге по безопасности также обсуждался обмен передовым опытом борьбы с пиратством и незаконным рыболовством.

Стороны также договорились активно обмениваться мнениями по таким областям, как «зеленая» экономика, устойчивые океаны и морское сообщение.

Ранее NSCS и Министерство общественной безопасности Вьетнама подписали Меморандум о взаимопонимании (МВ) о сотрудничестве в 2016 году для создания и учреждения двухстороннего механизма в сфере безопасности.

Первый вьетнамско-индийский диалог по вопросам безопасности состоялся в апреле 2018 года в Ханое.



