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Вьетнам и Индия наращивают сотрудничество в области инновационных стартапов
Как передает корреспондент ВИА в Нью-Дели, 12 ноября в рамках празднования 50-летия установления дипломатических отношений между Вьетнамом и Индией в гибридном формате состоялся вьетнамо-индийский стартап-форум. Мероприятие прошло в режиме видеоконференции в здании посольства Вьетнама в Индии, стартап-центре KSUM в индийском штате Керала, Ханойском национальном экономическом университете и более чем на 50 предприятиях двух стран.
Выступая на открытии форума, ректор Ханойского национального экономического университета, доктор наук, профессор Фам Хонг Чыонг отметил, что несмотря на большие достижения в экономическом сотрудничестве между Вьетнамом и Индией, двустороннее взаимодействие в областях инновационных стартапов, торговли и инвестиций не соответствует имеющемуся потенциалу, в то время как Индия занимает третье место в мире по темпам развития стартап-экосистемы.
По его словам, стартапы-«единороги» и крупные инвестиционные фонды Индии планируют выйти на рынок Юно-Восточной Азии. Вьетнам является государством с быстрыми темпами развития стартап-экосистемы и становится «ярким пятном» роста в Юго-Восточном Азии.
Профессор считает, что Вьетнам должен наращивать сотрудничество с Индией и перенимать опыт у нее, соединять стартап-экосистемы двух стран для количественного и качественного развития.
Он подчеркнул, что в качестве ведущего вуза Вьетнама в области экономики и управления бизнесом, а также авторитетной организации по содействию стартапам во Вьетнаме, Ханойский национальный экономический университет всегда готов оказывать поддержку вьетнамским и индийским партнерам в целях создания сетей инновационных стартапов, инвестиционных фондов и экспертов двух стран, что будет способствовать развитию стартапов и социально-экономической сферы обеих стран.
В свою очередь, чрезвычайный и полномочный посол Вьетнама в Индии Нгуен Тхань Хай также подчеркнул значимость вьетнамо-индийского стартап-форума, который впервые прошел по случаю 50-летнего юбилея вьетнамо-индийских дипломатических отношений.
По его словам, Вьетнам и Индию связывают давние и традиционно дружественные отношения, а также всеобъемлющее стратегическое партнерство по пяти ключевым направлениям сотрудничества, включая политику и дипломатию, оборону и безопасность, экономику и торговлю, науку и технологии, культуру и народную дипломатию.
За прошедшие 50 лет отношения между двумя странами активно развивались, особенно в торгово-экономической области.
В настоящее время Индия является восьмым по величине торговым партнером Вьетнама, а Вьетнам – 15-й по величине торговый партнер Индии. Индия внесла важный вклад в социально-экономическое развитие Вьетнама.