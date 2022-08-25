Вьетнам и Индия наращивают дружбу и народную дипломатию

Председатель СВОД, посол Нгуен Фыонг Нга (в середине заднего ряда) фотографируется на память с делегацией Индийского общества культурного сотрудничества и дружбы. Источник: thoidai.com.vn

Посол Нгуен Фыонг Нга подчеркнула, что Вьетнам всегда считает Индию одним из своих важнейших партнеров и своим надежным другом, придавая большое значение развитию всеобъемлющего стратегического партнерства с ней.

24 августа в Ханое руководитель Союза вьетнамских обществ дружбы (СВОД) провела рабочую встречу с делегацией Индийского общества культурного сотрудничества и дружбы (ISCUF), находящейся во Вьетнаме с визитом.

Это одно из мероприятий, посвященных 50-летию установления дипломатических отношений между Вьетнамом и Индией, а также способствующих наращиванию дружбы и народной дипломатии между двумя странами.

Выступая на рабочей встрече, председатель СВОД, посол Нгуен Фыонг Нга заявила, что с момента выведения двусторонних отношений на уровень стратегического партнерства в 2007 году и всеобъемлющего стратегического партнерства в 2016 году сотрудничество между обеими странами все более активно и эффективно развивается по всем пяти направлениям, включая политику и дипломатию; оборону и безопасность; экономику и торговлю; науку и технологии; образование и подготовку кадров; культуру и народную дипломатию.

Посол Нгуен Фыонг Нга подчеркнула, что на пути обновления, международной интеграции и развития страны Вьетнам всегда считает Индию одним из своих важнейших партнеров и своим надежным другом, придавая большое значение развитию отношений всеобъемлющего стратегического партнерства с ней.

Отметив важный вклад Индийского общества культурного сотрудничества и дружбы в развитие дружественных отношений и народной дипломатии между Вьетнамом и Индией, посол Нгуен Фыонг Нга сказала, что СВОД и Общество вьетнамско-индийской дружбы готовы взаимодействовать с индийскими партнерами, в том числе с Индийским обществом культурного сотрудничества и дружбы, в проведении различных мероприятий по укреплению солидарности, дружбы и сотрудничества между народами двух стран.

В свою очередь, заместитель председателя Индийского общества культурного сотрудничества и дружбы Канунго Агасти согласился с мнением посла Нгуен Фыонг Нга. Он выразил надежду, что нынешний визит поможет индийской делегации лучше узнать о Вьетнаме и его народе, а также будет способствовать дальнейшему укреплению солидарности, дружбы и сотрудничества между двумя сторонами.



