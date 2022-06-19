Вьетнам и Индия договорились о развитии эффективного и существенного партнерства

Министры иностранных дел Вьетнама Буй Тхань Шон встретились 17 июня в Нью-Дели со своим индийским коллегой Субрахманьямом Джайшанкаром, в ходе которого договорились о необходимости применения решительных мер для дальнейшего двустороннего партнерства во всех областях.

Наряду с увеличением объемов двусторонней торговли до 15 млрд. долл. США прямо в 2022 году обеим странам следует укреплять сотрудничество в различных областях в более эффективной и существенной форме, таких как культура, народная дипломатия, наука и технологии, энергетика, образование и обучение.

Они также договорились работать вместе, чтобы устранить трудности, стоящие перед проектами инвестиционного сотрудничества, на пути к более устойчивым и здоровым торговым отношениям.

Два министра иностранных дел выразили радость по поводу развития отношений между Вьетнамом и Индией даже в период COVID-19.

Министр Шон, который был в Индии на Специальной встрече министров иностранных дел Индии и АСЕАН (SAIFMM) и 12-м Делийском диалоге, поздравил Индию с успешной организацией мероприятий.

Он поблагодарил индийскую сторону за полезную поддержку Вьетнама в борьбе с COVID-19.

Он попросил Индию о координации для подготовки к предстоящим визитам на высоком уровне и пригласил министра иностранных дел Джайшанкара посетить Вьетнам и сопредседательствовать на 18-м заседании вьетнамско-индийского совместного комитета по экономическому, торговому и научно-техническому сотрудничеству в Ханое во второй половина 2022 года.

Министр Шон предложил Индии создать благоприятные условия для выхода вьетнамской сельскохозяйственной продукции, в том числе рамбутана, лонгана и дуриана, на индийский рынок, одновременно поощряя индийские фирмы инвестировать во Вьетнам в области сильных сторон Индии и вьетнамского спроса, такие как инновации, высокие технологии, информационные технологии и фармацевтические препараты.

Со своей стороны Джайшанкар поздравил Вьетнам с преодолением COVID-19, восстановлением экономики и превращением его в яркое пятно в регионе в сфере привлечения инвестиций и туризма.

Он согласился с предложениями министра иностранных дел Вьетнама и пообещал координировать с Вьетнамом мероприятия по празднованию 50-летия двусторонних дипломатических отношений.

Он подтвердил, что Индия считает Вьетнам важной опорой своей политики «Действий на Востоке», пообещав работать над дальнейшим продвижением всеобъемлющего стратегического партнерства между двумя странами в будущем, тем самым отвечая требованиям и интересам обеих сторон.

Два министра иностранных дел также обсудили ряд региональных и международных вопросов, представляющих взаимный интерес. Они договорились продолжать тесную координацию и взаимную поддержку на международных и региональных форумах, особенно в ООН и в рамках сотрудничества АСЕАН-Индия.

Они подчеркнули важность обеспечения безопасности, безопасности и свободы судоходства и полетов над морями и океанами в соответствии с международным правом и Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года (UNCLOS).

По итогам встречи министры стали свидетелями подписания меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве в области кибербезопасности между вьетнамскими группами реагирования на чрезвычайные ситуации в области кибербезопасности/Координационным центром при Министерстве информации и связи и группами реагирования на чрезвычайные ситуации в области кибербезопасности/Координационным центром при Министерстве электроники и Информационных технологий Индии.

Ранее, на встрече с делегацией Комитета солидарности Индии и Вьетнама в штате Западный Бельган во главе с его президентом Кусумом Джайном, министр Шон подтвердил, что Вьетнам всегда дорожит чувствами поколений индийских друзей по отношению к Вьетнаму.

Он сказал, что надеется, что Джейн и комитет будут продолжать помогать соединять вьетнамский и индийский народы, способствуя укреплению всестороннего стратегического партнерства между двумя странами в трех ключевых столпах политики, экономики и культуры.

Кусум Джайн подтвердил, что комитет будет продолжать вносить больший вклад в народную дипломатию между двумя странами.

В тот же день два министра иностранных дел сопредседательствовали на церемонии празднования 50-летия установления дипломатических отношений между Вьетнамом и Индией во вьетнамском посольстве в Нью-Дели, на которой присутствовало около 200 индийских гостей.

Выступая на церемонии, министр Шон подчеркнул важные достижения вьетнамо-индийских связей за последние 50 лет, подчеркнув, что две страны всегда поддерживали друг друга в прошлой борьбе за независимость, а также в нынешнем национальном строительстве и развитии.

Он выразил уверенность, что при высокой решимости руководителей обеих стран и поддержке их народов традиционная дружба и всестороннее стратегическое партнерство будут и впредь процветать в интересах народов двух стран, во имя мира, стабильности, сотрудничества и процветания в регионе и мире.

На церемонии был представлен логотип 50-летия вьетнамско-индийских связей, а также был показан документальный фильм об истории двусторонних отношений