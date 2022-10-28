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Вьетнам и Индия, вероятно, выполнят план по торговле в этом году
Тхыонг отметил, что товарооборот между двумя странами достиг 11,43 млрд. долл. США за первые 9 месяцев этого года, увеличившись в годовом исчислении более чем на 16%, при этом положительное сальдо торгового баланса Вьетнама составило 6,13 млрд. долл. США, что на 35% больше.
Двустороннее сотрудничество в области туризма и инвестиций также выросло с возобновлением и запуском прямых авиамаршрутов, сказал он, добавив, что Adani Group обязалась вложить во Вьетнам 10 млрд. долл. США.
Чиновник подчеркнул, что Вьетнам и Индия могут дополнять друг друга в экономическом производстве. Индия является важным поставщиком материалов, в то время как Вьетнам имеет высокий спрос на материалы для обслуживания производства и экспорта. В настоящее время Индия является ведущим поставщиком водных, швейных и текстильных, кожаных и фармацевтических материалов во Вьетнаме, добавил он.
Индийский рынок, насчитывающий 1,4 млрд. человек, предъявляет разнообразные требования к различным сегментам рынка и обеспечивает хорошие условия для вьетнамских экспортеров.
Однако, по словам Тхыонга, присутствие вьетнамских предприятий на рынке остается скромным, в то время как административная и правовая система Индии была осложнена жесткими мерами торговой защиты, что вызвало большие трудности для Вьетнама при выходе на этот рынок.
По словам чиновника, в рамках усилий по оказанию поддержки вьетнамским фирмам в более глубоком проникновении на рынок Вьетнамское торговое представительство в Индии организовало мероприятия по продвижению онлайн-торговли, особенно в условиях пандемии COVID-19.
По его словам, торговое представительства также связал многие вьетнамские фирмы с их индийскими коллегами и помог разобраться с торговыми конфликтами, одновременно предоставляя отечественным предприятиям информацию о случаях по защите торговли, инициированных индийской стороной.
Тхыонг сказал, что, поскольку Вьетнам и Индия в этом году отмечают 50-летие установления дипломатических отношений, офис координировал с соответствующими агентствами организацию 50 мероприятий по продвижению торговли и направил предприятия обеих сторон на международные торговые ярмарки во Вьетнаме и Индии.