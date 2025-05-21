Вьетнам и Израиль укрепляют межличностные и культурные связи

Приветствуя дипломата, мэр города Сейф Мешелеб представил Абу-Снан как мультикультурный город на севере Израиля, где в гармонии живут друзы, мусульмане, христиане и евреи.



Он отметил успехи города в области образования, здравоохранения и инфраструктуры, а также выразил заинтересованность в партнерстве с Вьетнамом в области культуры, образования и устойчивого развития.

Мэр Мешелеб предложил установить побратимские отношения с одним из населенных пунктов Вьетнама, чтобы поощрять обмены и совместные проекты в области экономики, образования и культуры.



Посол Ли Дык Чунг высоко оценил инклюзивное развитие Абу-Снана и подтвердил заинтересованность Вьетнама в расширении сотрудничества с израильскими населенными пунктами, особенно в сфере торговли, образования, туризма и обмена между людьми.



Стороны обсудили пути налаживания деловых связей и расширения сотрудничества в области культуры и туризма, признав, что взаимопонимание является ключевым фактором углубления двусторонних отношений.

По этому случаю делегаты Абу-Снана посмотрели документальный фильм о президенте Хо Ши Мине, приуроченный к 135-летию со дня его рождения. Они выразили глубокое восхищение его наследием и стойкостью вьетнамского народа в борьбе за независимость, а также недавними социально-экономическими достижениями Вьетнама.



Посол Ли Дык Чунг также принял участие в обеде с представителями общественных организаций и бизнес-лидеров города.