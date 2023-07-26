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Вьетнам и Израиль подписали соглашение о свободной торговле
Две страны начали переговоры о заключении соглашения семь лет назад и провели 12 переговорных сессий. Подписание соглашения приобретает особую значимость в контексте проведения многочисленных практических мероприятий, приуроченных к 30-летию установления дипломатических отношений между двумя странами.
Примечательно, что Израиль является первой страной в Западной Азии, с которой Вьетнам подписал соглашение о свободной торговле (ССТ), а Вьетнам также является первой страной в Юго-Восточной Азии, с которой Израиль подписал ССТ.
В настоящее время Израиль является одним из ведущих партнеров Вьетнама по торговле, инвестициям и трудовому сотрудничеству в Западной Азии. Структура экономики Вьетнама и Израиля дополняет друг друга, а импортные и экспортные товары двух стран не конкурируют напрямую, а дополняют друг друга.
Подписание и реализация VIFTA создаст благоприятные условия для продвижения Вьетнамом экспорта своих товаров в Израиль и в то же время позволит получить доступ к израильской высокотехнологичной продукции, способствуя снижению производственных и коммерческих издержек и повышению конкурентоспособности вьетнамских товаров.
Соглашение состоит из 15 глав и нескольких приложений, посвященных торговле товарами, услугами, инвестициям, правилам происхождения товаров, техническим барьерам в торговле (ТБТ), санитарным и фитосанитарным мерам (СФМ), таможенным вопросам, средствам защиты торговли, государственным закупкам и организационно-правовой базе.
Благодаря принятым обязательствам обе стороны ожидают, что двусторонняя торговля значительно возрастет и вскоре достигнет 3 млрд. долларов США и более. По данным Министерства промышленности и торговли Вьетнама, соглашение позволит в конечном итоге отменить пошлины по меньшей мере на 86% вьетнамских товаров и 93% израильских товаров.
Ожидается, что VIFTA также станет рычагом, способствующим укреплению отношений сотрудничества между двумя странами в области инвестиций, услуг, цифровой трансформации и технологий.
Кроме того, подписание и реализация VIFTA создаст благоприятные предпосылки для продвижения Вьетнамом экспорта сильной продукции не только в Израиль, но и на другие рынки Ближнего Востока, Северной Африки и Южной Европы.
Кроме вьетнамского рынка, насчитывающего более 100 млн. человек, израильские товары и технологии получат возможность выхода на рынки стран АСЕАН, Азиатско-Тихоокеанского региона и крупнейших экономик, с которыми Вьетнам подписал соглашения о ЗСТ.
Ожидается, что VIFTA предоставит израильскому бизнесу множество возможностей для инвестирования во Вьетнам. В социальном плане такие инвестиции будут способствовать созданию дополнительных рабочих мест в тех областях, в которых израильские инвесторы имеют свои интересы и вкладывают средства.