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Вьетнам и Израиль надеются достичь объема торговли в 3 млрд. долл. США
Вьетнамо-израильский бизнес-форум проходил под сопредседательством министра промышленности и торговли Вьетнама Нгуен Хонг Зиена и министра экономики и промышленности Израиля Нира Барката.
В своем выступлении министр Зиен отметил, что недавно подписанное вьетнамо-израильское соглашение о свободной торговле (VIFTA) будет способствовать появлению больших интересов и возможностей для бизнеса обеих стран.
Израиль является ведущим партнером Вьетнама в Западной Азии в области торговли, инвестиций и трудовых ресурсов, сказал он, отметив, что объем их двусторонней торговли вырос с 1,2 млрд долл США в 2019 году до 2,2 млрд долл США в прошлом году.
Он особо отметил сотрудничество в области сельского хозяйства, о котором было достигнуто соглашение в 1997 году, а также поддержку Израилем Вьетнама в подготовке кадров в области науки и технологий.
По состоянию на 20 июля 2023 г. Израиль осуществлял во Вьетнаме 40 проектов ПИИ на сумму более 140 млн долл США, занимая 47-е место среди 148 стран и территорий, инвестирующих в эту страну.
Примечательно, что Израиль является пятым по величине торговым партнером Вьетнама и третьим по величине импортером на Ближнем Востоке. Он занимает 33-е место среди более чем 200 стран и территорий, имеющих торговые связи с государством Юго-Восточной Азии.
По его словам, экономики двух стран взаимно дополняют друг друга, что позволяет израильским предприятиям, обладающими сильными сторонами в области науки и техники, в ближайшее время начать новые проекты во Вьетнаме, особенно в тех областях, где Вьетнам предлагает множество стимулов, таких как электроника, промышленность, химическая промышленность и энергетика.
Через Вьетнам, рынок которого насчитывает более 1 млн потребителей, израильские товары могут получить доступ к другим рынкам Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), Азиатско-Тихоокеанского региона и других крупных экономик, входящих в 16 ССТ, которые Вьетнам подписал, а это почти 6 млрд потребителей.
По мнению директора департамента азиатско-африканского рынка Министерства промышленности и торговли Вьетнама Тран Куанг Хи, у двух стран остается много возможностей для развития экономических и торговых связей.
Он предложил деловым кругам этих стран активизировать работу по развитию торговли, отметив, что в ближайшее время министерство и соответствующие ведомства будут уделять этой работе повышенное внимание.
В рамках форума участники стали свидетелями подписания ряда меморандумов о взаимопонимании между вьетнамскими и израильскими фирмами.