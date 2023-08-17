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Вьетнам и Израиль надеются достичь объема торговли в 3 млрд. долл. США

Ожидается, что доходы от торговли между Вьетнамом и Израилем в ближайшее время достигнут 3-4 миллиардов долларов, а в последующие годы еще больше, благодаря их соглашениям и обязательствам по либерализации торговли, заявили на форуме, состоявшемся 16 августа в Ханое. Ожидается, что доходы от торговли между Вьетнамом и Израилем в ближайшее время достигнут 3-4 миллиардов долларов, а в последующие годы еще больше, благодаря их соглашениям и обязательствам по либерализации торговли, заявили на форуме, состоявшемся 16 августа в Ханое.

Вьетнамо-израильский бизнес-форум проходил под сопредседательством министра промышленности и торговли Вьетнама Нгуен Хонг Зиена и министра экономики и промышленности Израиля Нира Барката.

В своем выступлении министр Зиен отметил, что недавно подписанное вьетнамо-израильское соглашение о свободной торговле (VIFTA) будет способствовать появлению больших интересов и возможностей для бизнеса обеих стран.

Израиль является ведущим партнером Вьетнама в Западной Азии в области торговли, инвестиций и трудовых ресурсов, сказал он, отметив, что объем их двусторонней торговли вырос с 1,2 млрд долл США в 2019 году до 2,2 млрд долл США в прошлом году.

Он особо отметил сотрудничество в области сельского хозяйства, о котором было достигнуто соглашение в 1997 году, а также поддержку Израилем Вьетнама в подготовке кадров в области науки и технологий.

По состоянию на 20 июля 2023 г. Израиль осуществлял во Вьетнаме 40 проектов ПИИ на сумму более 140 млн долл США, занимая 47-е место среди 148 стран и территорий, инвестирующих в эту страну.

Примечательно, что Израиль является пятым по величине торговым партнером Вьетнама и третьим по величине импортером на Ближнем Востоке. Он занимает 33-е место среди более чем 200 стран и территорий, имеющих торговые связи с государством Юго-Восточной Азии.

По его словам, экономики двух стран взаимно дополняют друг друга, что позволяет израильским предприятиям, обладающими сильными сторонами в области науки и техники, в ближайшее время начать новые проекты во Вьетнаме, особенно в тех областях, где Вьетнам предлагает множество стимулов, таких как электроника, промышленность, химическая промышленность и энергетика.

Через Вьетнам, рынок которого насчитывает более 1 млн потребителей, израильские товары могут получить доступ к другим рынкам Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), Азиатско-Тихоокеанского региона и других крупных экономик, входящих в 16 ССТ, которые Вьетнам подписал, а это почти 6 млрд потребителей.

По мнению директора департамента азиатско-африканского рынка Министерства промышленности и торговли Вьетнама Тран Куанг Хи, у двух стран остается много возможностей для развития экономических и торговых связей.

Он предложил деловым кругам этих стран активизировать работу по развитию торговли, отметив, что в ближайшее время министерство и соответствующие ведомства будут уделять этой работе повышенное внимание.

В рамках форума участники стали свидетелями подписания ряда меморандумов о взаимопонимании между вьетнамскими и израильскими фирмами.

ВИА/ИЖВ

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