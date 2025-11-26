Вьетнам и ЕС стремятся расширить сотрудничество в сфере торговли и инвестиций

Выступая на встрече, министр Нгуен Хонг Зиен высоко оценил динамичное развитие сотрудничества между Вьетнамом и ЕС в частности, а также между ЕС и АСЕАН в целом. Он подчеркнул, что отношения Вьетнам – ЕС всесторонне развиваются по всем направлениям, особенно с момента вступления в силу Соглашения о свободной торговле между ЕС и Вьетнамом (EVFTA).

ЕС в настоящее время является четвёртым по величине торговым партнёром Вьетнама и третьим по величине рынком сбыта вьетнамского экспорта. Отмечается, что европейские инвестиции во входящее в АСЕАН государство демонстрируют устойчивый рост в высокотехнологичных отраслях, сфере возобновляемой энергетики, логистики, циркулярной экономики, переработки и производства.

На фоне нестабильности региональной и мировой экономики, по словам министра, Вьетнаму и европейскому бизнесу необходимо ещё теснее взаимодействовать, укрепляя доверие для формирования новых устойчивых цепочек поставок. Он выразил уверенность, что это представляет собой значительную возможность, которой Вьетнам готов поделиться с партнёрами в Европе, обладающими зелёными финансовыми ресурсами, передовыми технологиями, выдающимся опытом корпоративного управления и наивысшей приверженностью принципам устойчивого развития, с целью продвижения более предметного и широкого сотрудничества.

Министр подтвердил, что Правительство Вьетнама и Министерство промышленности и торговли (MoIT) приветствуют и поощряют европейские предприятия к дальнейшему расширению долгосрочных инвестиционных и деловых операций во Вьетнаме.

В ходе обсуждения стороны обменялись мнениями о направлениях сотрудничества на предстоящий период, уделив внимание сохранению динамики роста двусторонней торговли. Стороны договорились расширять проекты качественных инвестиций, укреплять взаимосвязи в цепочках поставок, продвигать сотрудничество в областях, связанных с устойчивым развитием, зелёным переходом и цифровой трансформацией, а также продолжать совершенствовать механизмы и политику для облегчения деятельности предприятий обеих сторон.

Председатель Делового совета ЕС–АСЕАН Йенс Рубберт заявил, что совет намерен и далее сопровождать развитие Вьетнама и рассматривает страну как ключевого партнёра в АСЕАН. Он подчеркнул, что Соглашение о свободной торговле между ЕС и Вьетнамом (EVFTA) стало и продолжает оставаться движущей силой двусторонней торговли.

С момента вступления EVFTA в силу экспорт Вьетнама в ЕС ежегодно увеличивается в среднем на 12–15%, что свидетельствует о значительном потенциале сотрудничества. Совет выразил надежду на дальнейшее расширение деловой и инвестиционной деятельности во Вьетнаме.

Во время встречи представители ЕС–АСЕАН и Европейской торговой палаты во Вьетнаме (EuroCham Vietnam) высоко оценили усилия Правительства Вьетнама по улучшению бизнес-среды и выполнению интеграционных обязательств, а также ведущую роль Министерства промышленности и торговли в промышленном, торговом и энергетическом сотрудничестве.

Они подтвердили, что европейское деловое сообщество рассматривает Вьетнам как важное направление своей стратегии развития в регионе и рассчитывает активизировать политику диалога с вьетнамскими органами власти.

Подводя итоги встречи, стороны договорились поддерживать регулярные каналы общения и диалога как на уровне руководства, так и на техническом уровне для оперативного обмена информацией, устранения узких мест и продвижения прагматичных, эффективных и устойчивых возможностей сотрудничества, инвестиций и торговли.