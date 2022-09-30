Вьетнам и ЕС стремятся активизировать сотрудничество в области «зеленого» и устойчивого роста

Дынная ферма в Ниньтхуан. Фото: ВИА

Вьетнамские предприятия должны сосредоточиться на соблюдении требований к качеству и обеспечении «зеленого» и устойчивого роста, заявили эксперты на Торговом форуме Вьетнам-ЕС, состоявшемся 29 сентября в Хошимине.

Выступая на мероприятии, совместно организованном Министерством промышленности и торговли Вьетнама и Представительством ЕС во Вьетнаме, министр промышленности и торговли Нгуен Хонг Зиен сказал, что за последние более двух лет после подписания Соглашения о свободной торговле между ЕС и Вьетнамом (EVFTA) обе стороны стали свидетелями колебаний мировой экономики, а также экономик ЕС и Вьетнама на фоне пандемии COVID-19, региональной и глобальной геополитической нестабильности.

Данные Главного управления таможни Вьетнама показали, что ЕС в настоящее время является ведущим торговым партнером, третьим по величине экспортным рынком и пятым по величине импортным рынком Вьетнама. Между тем, Вьетнам превзошел Сингапур, став крупнейшим торговым партнером ЕС в АСЕАН и 11-м в мире по величине поставщиком товаров в блок.

С августа 2021 года по июль 2022 года двусторонняя торговля между Вьетнамом и ЕС достигла 61,4 млрд. долл. США, что на 11,9% больше, чем в первый год действия EVFTA. Из них Вьетнам поставил в ЕС продукции на 45 млрд. долл. США, что на 17% больше.

За первые 8 месяцев этого года эта цифра достигла 42,4 млрд. долл. США, увеличившись на 14,85% в годовом исчислении. Вьетнам в основном экспортировал в ЕС машины, одежду и обувь, кофе, рыбные продукты, фрукты и овощи, перец и рис.

Министр Зиен добавил, что вьетнамское правительство заинтересовано в расширении рынков и своего всестороннего партнерства с ЕС и его государствах-членах, что облегчает расширение двусторонних связей не только в торговой, но и в других экономических областях.

Председатель Европейской торговой палаты во Вьетнаме (EuroCham) Ален Кани сказал, что для того, чтобы иметь возможность конкурировать в ЕС и в полной мере использовать преимущества подписанных соглашений о свободной торговле, вьетнамские предприятия должны соблюдать строгие экологические стандарты, а также соответствовать требованиям экологичного и устойчивого потребления, что неизбежно в мире и является обязательным для них путем глубокого включения в новую цепочку создания стоимости.

ЕС поощряет развитие экологически чистых и возобновляемых источников энергии во Вьетнаме, сказал он, добавив, что европейские фирмы хотят присутствовать во Вьетнаме, чтобы делиться своим опытом, технологиями и инвестициями.



