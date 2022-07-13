Вьетнам и ЕС разделяют мнение о важности устойчивой цепочки поставок и продовольственной безопасности

Министр промышленности и торговли Нгуен Хонг Зиен и комиссар ЕС по сельскому хозяйству Януш Войцеховски подтвердили необходимость активизации экономических и торговых связей, особенно в условиях сложной рыночной неопределенности, что делает безотлагательным обеспечение устойчивых цепочек поставок и продовольственной безопасности.

На недавней встрече в Ханое министр Зиен высоко оценил тесную и эффективную координацию ЕС в обеспечении соблюдения Соглашения о свободной торговле между ЕС и Вьетнамом (EVFTA). Он также приветствовал положительное влияние сделки на развитие двусторонней торговли, в том числе быстрый рост вьетнамского экспорта сельскохозяйственной, лесной и рыбной продукции в ЕС.

Он отметил, что на фоне необходимости диверсификации источников поставок для обеспечения продовольственной безопасности Вьетнам имеет много преимуществ и способен поставлять сельскохозяйственную и продовольственную продукцию на рынок ЕС.

Стороны обсудили нерешенные проблемы и работали над направлениями и действиями, особенно работая вместе над более эффективной реализацией EVFTA.

Вьетнамский министр попросил ЕС и впредь уделять приоритетное внимание технической и финансовой помощи, а также передаче технологий для Вьетнама, чтобы страна могла эффективно осуществлять проекты сотрудничества по наращиванию потенциала с помощью политик и производственных моделей, которые соответствуют правилам и стандартам ЕС, включая безопасность пищевых продуктов, санитарные и фитосанитарные меры и другие технические критерии.

Министр Зиен призвал к созданию благоприятных условий для производства, экспертизы, сертификации и торговли продуктами, одновременно поощряя инвестиции ЕС в перспективные области, такие как сельское хозяйство и пищевая промышленность, а также высокотехнологичное сельское хозяйство, ориентированное на экономику замкнутого цикла, экологический переход и адаптацию к изменению климата.

За первые пять месяцев 2022 года двусторонняя торговля выросла на 15% по сравнению с годом ранее до 26,25 млрд. долл. США, в том числе 19,59 млрд. долл. США экспорта и 6,65 млрд. долл. США импорта из ЕС.

В частности, по данным Главного таможенного управления Вьетнама, экспорт продукции сельского, лесного и водного хозяйства, на которую распространяется значительный преференциальный режим в рамках EVFTA, увеличился на 37,5% до 2,05 млрд. долл. США