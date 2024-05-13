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Вьетнам и ЕС объединяют усилия ради чистой окружающей среды
В своем выступлении заместитель министра иностранных дел Ле Тхи Тху Ханг подчеркнула, что защита морской среды сталкивается с многочисленными проблемами, такими как риск загрязнения, вызванный неочищенными отходами и сточными водами, а также недостаточная осведомленность людей в этом вопросе.
По ее словам, для решения этих проблем, помимо усилий всей политической системы, МИД активно развивает сотрудничество с другими странами и международными организациями в области охраны окружающей среды и борьбы с изменением климата.
ЕС и его страны-члены внесли значительный вклад в защиту окружающей среды и борьбу с изменением климата во всем мире, продолжила она, отметив, что они активно помогают Вьетнаму в этом отношении посредством проектов сотрудничества по борьбе с изменением климата, сохранению биоразнообразия, защите лесов, переработке отходов и др.
День Вьетнама и ЕС в Халонге, инициированный МИД, был призван помочь повысить осведомленность бизнеса и населения об ответственном отношении к окружающей среде и природной экосистеме, тем самым помогая предотвратить загрязнение и деградацию морской среды.
По словам Ле Тхи Тху Ханга, он также призван укрепить взаимопонимание и сотрудничество между Куангнинем и делегацией ЕС, а также посольствами стран ЕС, способствуя процветанию всеобъемлющего партнерства и сотрудничества между Вьетнамом и ЕС.
Она добавила, что Вьетнам желает продолжать получать эффективное сотрудничество и помощь от ЕС и его членов в повышении осведомленности и потенциала в области защиты окружающей среды и восстановления почвы, лесных и морских экосистем.
В свою очередь, посол и глава представительства ЕС во Вьетнаме Жюльен Герье отметил важность мероприятия для усилий Вьетнама, направленных на экологичное и устойчивое развитие.
Высоко оценив обязательства Вьетнама по созданию "зеленой" и многооборотной экономики и достижению нулевого уровня выбросов к 2050 году, он подтвердил, что ЕС всегда будет стоять рядом и поддерживать страну в реализации инициатив по реагированию на изменение климата и защите окружающей среды, чтобы помочь в достижении Целей устойчивого развития.
После церемонии открытия около 200 делегатов занялись сбором мусора на пляже Байчай и в бухте Халонг. К ним также присоединилось большое количество местных жителей и туристов.