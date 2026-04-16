Вьетнам и Египет усиливают сотрудничество в области химической промышленности и удобрений

Делегация Вьетнамской химической корпорации (Vinachem) во главе с генеральным директором Нгуен Хыу Ту недавно совершила рабочий визит в Египет с целью укрепления сотрудничества сторон в области химической промышленности и удобрений, а также содействия развитию торговых отношений между двумя странами.

По информации корреспондента ВИА в Каире, 14 апреля Vinachem подписала Меморандум о взаимопонимании (MoU) о стратегическом сотрудничестве с компанией Kayan for International Trade — компанией, занимающей около 40% рынка добычи и экспорта апатита в Египте. В соответствии с соглашением, Kayan, обладая преимуществами в поставках и логистике, будет обеспечивать сырьём заводы по производству удобрений Vinachem в ближайшее время.

Сотрудничество не ограничивается поставками сырья: стороны также нацелены на расширение рынков сбыта ключевой продукции Vinachem, включая удобрения, химическую продукцию, батареи, аккумуляторы и товары народного потребления.

Kayan будет выступать связующим звеном для продвижения вьетнамской продукции на рынки Египта и региона Ближнего Востока и Северной Африки.

Стороны ожидают, что данный меморандум откроет долгосрочную рамку сотрудничества в сфере поставок апатитовой руды и развития рынка химической продукции и удобрений, способствуя укреплению практического торгового взаимодействия между двумя странами.

Делегация Vinachem в тот же день посетила и провела рабочую встречу с Посольством Вьетнама в Египте.

В ходе встречи посол Нгуен Нам Зыонг высоко оценил усилия корпорации по расширению рынков и подтвердил готовность Посольства сопровождать и поддерживать Vinachem, а также другие вьетнамские предприятия в изучении рынка, установлении партнёрских связей и реализации сотрудничества в Египте.

Со своей стороны генеральный директор Нгуен Хыу Ту выразил благодарность Посольству и предложил продолжить поддержку деятельности корпорации в Египте в предстоящий период.

В 2025 году Vinachem импортировала около 415 000 тонн апатитовой руды из Египта на общую сумму около 40 млн долларов США.

На основе подписанного меморандума корпорация намерена продолжить расширение сотрудничества по импорту данного стратегического сырья с прогнозируемым объёмом от 1 до 1,5 млн тонн ежегодно.