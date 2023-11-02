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Вьетнам и Дания устанавливают зеленое стратегическое партнерство
Премьер-министр Метте Фредериксен поздравил Вьетнам с достижениями в области развития, приветствовал растущую роль и позиции этой страны на международной арене, подтвердив, что она является одним из ведущих важных партнеров Дании в регионе.
В свою очередь, премьер-министра Фам Минь Тьинь отметил, что в своей внешней политике Вьетнам хотел бы сотрудничать с Данией для более интенсивного и эффективного развития их отношений.
Лидеры разделили мнение о том, что с момента своего создания 10 лет назад всеобъемлющее партнерство Вьетнама и Дании динамично и эффективно развивалось во многих областях, таких как политика, дипломатия, экономика, сотрудничество в целях развития, энергетика, окружающая среда и реагирование на изменение климата, среди прочих.
Дания является важным торговым партнером Вьетнама в Европейском союзе (ЕС). Что касается инвестиций, то, открыв в южной провинции Биньзыонг шестую фабрику Lego Group стоимостью более 1 млрд. долл. США, Дания занимает 22 место из 141 страны и территории, инвестирующей во Вьетнам, открывая тем самым направление зеленых инвестиций в страну Юго-Восточной Азии.
Премьер-министры договорились поддерживать обмен делегациями и контакты на всех уровнях, развивать сотрудничество между министерствами, ведомствами и местными органами власти, эффективно применять механизмы взаимодействия, координировать и поддерживать друг друга на многосторонних форумах, включая ООН и рамки сотрудничества АСЕАН-ЕС.
Фам Минь Тьинь поблагодарил правительство Дании за поддержку Вьетнама в проведении саммита «Партнерство по зеленому росту и глобальным целям 2030» (P4G) в 2025 г. и подтвердил, что Вьетнам поддерживает инициативы, которые способствуют миру, стабильности и устойчивому развитию, а также на благо людей.
Подчеркнув, что торговые и инвестиционные отношения между Вьетнамом и Данией составляют основу двусторонних отношений, премьер-министры двух стран договорились просить ведомства двух стран тесно координировать и оптимизировать Соглашение о свободной торговле между ЕС и Вьетнамом с целью дальнейшего продвижения потенциала и преимуществ сотрудничества.
Премьер-министр Метте Фредериксен подчеркнул, что Вьетнам обладает значительным потенциалом, и правительство Дании стремится к развитию отношений между двумя странами, постоянно поощряя датский бизнес к расширению экономического и инвестиционного сотрудничества во Вьетнаме.
Премьер-министр Фам Минь Тьинь предложил Дании увеличить объем инвестиций во Вьетнам в таких областях, как возобновляемые источники энергии, перерабатывающая промышленность, морская экономика и зеленый рост, а также призвал страну поддержать Европейскую комиссию (ЕК) в скорейшем снятии "желтой карточки" ННН в отношении вьетнамских морепродуктов.
Они согласились с необходимостью продолжать эффективную реализацию стратегических рамок сотрудничества в области продовольственной безопасности и устойчивого производства продуктов питания, а также укреплять государственно-частное партнерство в производстве в рамках цепочек животноводства, сельского хозяйства и рыболовства, наращивать экспорт продовольствия и сельскохозяйственной продукции.
На основе плодотворного сотрудничества в рамках Стратегического партнерства по энергетике, окружающей среде, зеленому росту, реагированию на изменение климата, учрежденного в 2011 г., и вновь созданного Стратегического партнерства по экологии стороны договорились расширять взаимодействие в направлении зеленого роста, внося вклад в конкретизацию усилий правительств двух стран по выполнению обязательств по сокращению выбросов до нуля, принятых на Конференции ООН по изменению климата в Глазго (COP 26), и приоритетов ООН в области устойчивого развития.
Пользуясь случаем, премьер-министр Чинь поблагодарил Данию за то, что она оказывает Вьетнаму важную помощь в развитии, помогая стране успешно реализовывать свои цели в области социально-экономического развития.
Он рекомендовал компетентным органам обеих стран тесно сотрудничать и эффективно использовать фонд официальной помощи в целях развитию (ОПР) для Вьетнама, а также попросил Данию, страны G7 и международных партнеров помочь Вьетнаму в реализации программы Партнерство справедливого энергетического перехода (JETP), а также Датской программы энергетического партнерства между Данией и Вьетнамом на 2021-2025 гг. (DEPP III).
Премьер-министр Фредериксен подтвердил, что Дания продолжит сотрудничество с Вьетнамом в области зеленого перехода, и отметил рекомендации премьер-министра Фам Минь Тьиня по финансовой поддержке, передаче технологий, подготовке кадров и институциональному строительству.
Оба лидера приветствовали активное сотрудничество в других важных областях, таких как образование, транспорт, здравоохранение, статистика и взаимодействие между населенными пунктами.
Глава вьетнамского правительства предложил Дании продолжать оказывать поддержку вьетнамской общине, помогая ей улучшить условия жизни и стать важным мостом для укрепления и развития дружбы и сотрудничества между двумя странами.
Затрагивая региональные и глобальные проблемы, премьер-министры двух стран подчеркнули важность поддержания мира, стабильности и развития, разрешения споров мирными средствами в соответствии с нормами международного права. Они заявили, что поддерживают свободу судоходства и авиации в Восточном море на основе международного права, включая Конвенцию ООН по морскому праву 1982 года (UNCLOS 1982).
По этому случаю премьер-министр Фам Минь Тьинь пригласил своего датского коллегу посетить Вьетнам в ближайшее время, и последний с удовольствием принял приглашение.
Сразу после переговоров премьер-министры двух стран приняли совместное заявление о создании Зеленого стратегического партнерства между Вьетнамом-Данией - важного документа, способствующего укреплению и углублению всеобъемлющего партнерства между двумя странами в новый период, отвечающего требованиям устойчивого развития каждой страны, а также общей тенденции эпохи, направленной на создание более зеленого, чистого и устойчивого мира.
Премьер-министр Фам Минь Тьинь подчеркнул, что зеленое стратегическое партнерство сделает связь между Вьетнамом и Данией примером сотрудничества Север-Юг между развитыми и развивающимися странами в реализации цели по снижению выбросов до нуля к 2050 году.