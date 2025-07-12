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Вьетнам и Дания договорились эффективно развивать всеобъемлющее партнерство, зеленое стратегическое партнерство
Ле Тхи Тху Ханг выразила благодарность за многолетнюю поддержку Дании, в том числе за личный вклад Хансена в успешную организацию саммита P4G в Ханое три месяца назад. Она подтвердила желание Вьетнама укреплять дружбу и многогранное сотрудничество с Данией, особенно в областях, представляющих взаимный интерес.
Хансен отметил, что Дания придает большое значение всеобъемлющему партнерству и Зеленому стратегическому партнерству с Вьетнамом, высоко оценив позитивное развитие двусторонних отношений за последнее время.
Стороны обсудили внутренние события и обменялись мнениями о развитии двустороннего сотрудничества. Хансен высоко оценил программу реформ Вьетнама и его привлекательность для иностранных инвесторов, а Ле Тхи Тху Ханг отметила глобальное лидерство Дании в области зеленого роста и устойчивого развития.
Отметив прочные отношения между двумя странами с момента установления дипломатических отношений в 1971 году, дипломаты договорились совместно организовать значимые мероприятия, чтобы поднять отношения на новую высоту к празднованию 55-й годовщины в 2026 году.
Они договорились поддерживать и развивать существующие механизмы сотрудничества и поддерживать заявки друг друга на должности в международных организациях. Вьетнам выразил поддержку взаимодействию Дании с АСЕАН, а Дания поддержала связи Вьетнама с ЕС, особенно во время ротационного председательства Дании в Совете Европейского Союза, для развития и процветания двух стран, а также двух блоков, способствуя миру, сотрудничеству и развитию во всем мире.
Что касается торговли и инвестиций, Ле Тхи Тху Ханг отметила вклад Дании в ОПР на общую сумму 1 миллиард долларов США и призвал продолжать поддерживать проекты по развитию сельских районов, охране окружающей среды и «зеленому» переходу во Вьетнаме. Обе стороны приветствовали значительный объем прямых иностранных инвестиций Дании во Вьетнам и договорились возобновить экономический и технологический диалог, поощрять деловое партнерство и продвигать крупномасштабные совместные проекты в области возобновляемой энергетики, логистики, циркулярной экономики и морского сектора.
Она призвала Данию в качестве председателя Европейского совета добиваться скорейшей ратификации Соглашения о защите инвестиций между ЕС и Вьетнамом (EVIPA) и признать прогресс Вьетнама в содействии устойчивому развитию рыболовства и борьбе с незаконным промыслом, что будет способствовать снятию "желтой карточки" Европейской комиссии в отношении вьетнамских морепродуктов.
Дипломаты договорились о тесной координации и реализации плана действий на 2024-2025 годы, конкретизирующего всеобъемлющее партнерство и зеленое стратегическое партнерство, Программы энергетического партнерства Вьетнама и Дании (DEPP3) на период 2020-2025 годов и Партнерства по справедливому энергетическому переходу (JETP), которые поддерживают зеленые цели Вьетнама и обязательства по Парижскому соглашению. Они обсудили вопросы преодоления препятствий в существующих проектах развития и развития государственно-частного партнерства, особенно в таких уязвимых с точки зрения климата районах, как дельта Меконга.
Среди других областей, обсуждаемых на встрече, - образование и подготовка кадров, наука и технологии, безопасность и оборона, транспорт, культура, спорт, туризм и обмен между людьми.
Хансен высоко оценил активный и ответственный подход Вьетнама в ответ на стремительные события в регионе и мире, заявив о поддержке позиции АСЕАН по вопросу Восточного моря, включая поддержание мира, стабильности, безопасности и свободы судоходства и авиации в водах на основе международного права.
Во время рабочей поездки в Данию Ле Тхи Тху Ханг встретилась с постоянным государственным секретарем по иностранным делам Йеппе Транхольмом-Миккельсе и провела рабочее совещание с заместителем министра промышленности, бизнеса и финансовых дел Тине Нильсен Херц.